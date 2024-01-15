«Монреаль» может обменять Монахана – у него 24 очка в 42 матчах сезона НХЛ. Форвард интересен «Виннипегу»

«Монреаль» может обменять Шона Монахана.

Соглашение канадского нападающего с кэпхитом 1,98 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Как пишет The Fourth Period, в этом чемпионате несколько команд хотели бы приобрести центрального нападающего – в этот список входят « », « », « », « » и « ».

Отмечается также, что форвард интересен «Виннипегу».

Шон Монахан набрал 24 (11+13) очка при полезности «минус 8» в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.