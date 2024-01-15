Никитин об 1:2 от «Витязя»: «Часто выигрывает не тот, кто лучше играет, а кто играет свою лучшую игру. «Локомотив» не сразу вошел в игру – это моя проблема» 

Теги Локомотив Витязь Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин оценил поражение от «Витязя» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Коллега сказал, что его команда выложилась на 100%, а мы – нет, поэтому такой результат. Часто выигрывает не тот, кто лучше играет, а кто играет свою лучшую игру. Все из этого складывается. 

Не сразу вошли в игру – это моя проблема. Не можем достучаться до самолюбия ребят. Когда находишься на вершине, нужно соответствовать определенному уровню. Пока для нас это вызов, который мы принимаем, отходим и опять принимаем. Уверен, что мы пройдем через это», – сказал главный тренер «Локомотива».

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