Рябыкин о 2:1 с «Локомотивом»: «Самоотдача, самоотверженность и работа – конек «Витязя». Все выложились на 100% или даже больше» 

Теги Локомотив Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил победу над «Локомотивом» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошая, рабочая победа. Я благодарен ребятам, что отработали. Все выложились на 100% или даже больше. Самое главное – в конце выстояли.

Есть ли что-то общее в победах над «Локомотивом»? И тут, и в прошлой игре «Локомотив» имел преимущество. Но это понятно, команда – лидер лиги. Я думаю, что самоотдача, самоотверженность и работа – конек нашей команды.

Противостояние с Никитиным? Не могу сказать, что для меня это принципиальная игра. Но у нас такая ситуация, что нужно набирать очки в каждом матче. Если мы не будем их набирать, то шансов [на выход в плей-офф] не будет», – сказал главный тренер «Витязя».

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