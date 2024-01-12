Бучневич набрал 1+2 с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. У него 32 очка в 38 играх

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал 1+2 с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из «Нью-Йорка» (5:2). 

В его активе 32 (13+19) очка в 38 играх в этом сезоне. Россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию, поразив пустые ворота. 

Сегодня Бучневич (20:16, 2:32 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 1 потерю. 

4 комментария
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Судя по картинке с голом - Бучневич зол на Рейнджерс)
+2
0
+2
Ответ Stenort
Судя по картинке с голом - Бучневич зол на Рейнджерс)
то-то смотрю 1+2, а радости на лице нет. Передал привет бывшей.
+2
0
+2
Бучневич обогнал Радулова по очкам(370).
+1
0
+1
Ответ Stenort
Судя по картинке с голом - Бучневич зол на Рейнджерс)
Хорошо бы Паша также разозлился и на другие команды! Когда Паша заряжен - разрывает!
+1
0
+1
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