Бучневич набрал 1+2 с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. У него 32 очка в 38 играх

Павел Бучневич набрал 1+2 с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата против клуба из «Нью-Йорка» (5:2).

В его активе 32 (13+19) очка в 38 играх в этом сезоне. Россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию, поразив пустые ворота.

Сегодня Бучневич (20:16, 2:32 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 1 потерю.