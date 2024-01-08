Тимощук посетил матч СКА в КХЛ. Сообщалось, что тренер «Зенита» уехал из РФ
Анатолий Тимощук посетил матч КХЛ на фоне слухов об отъезде из России.
Ассистент главного тренера «Зенита» присутствовал на игре Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Металлургом».
Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в разное время время на Украине в херсонском «Кристалле» и николаевском «Судостроителе», заявил: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».
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Это вообще кто такое? Как оно сюда попало?