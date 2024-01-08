Тимощук посетил матч СКА в КХЛ. Сообщалось, что тренер «Зенита» уехал из РФ

Теги Зенит Анатолий Тимощук СКА премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

Анатолий Тимощук посетил матч КХЛ на фоне слухов об отъезде из России.

Ассистент главного тренера «Зенита» присутствовал на игре Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Металлургом».

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в разное время время на Украине в херсонском «Кристалле» и николаевском «Судостроителе», заявил: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

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19 комментариев
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Не понимаю в чем новость? Помимо Тимощука миллионы Украинцев тоже не уехали из России. Честным людям нечего бояться в свободной стране…
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Кто-то пулю пустил. Он и 3-го был на хоккее и вчера
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В конце 70-х, помню, пошёл слух, что Савелий Крамаров уехал в Америку, а я его вдруг увидел по телевизору, когда смотрел какой-то матч на приз газеты "Известия". Впрочем, он всё равно потом уехал.
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«американский тренер Деннис Люкенс»
Это вообще кто такое? Как оно сюда попало?
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Ответ Дмитрий9779
Кто-то пулю пустил. Он и 3-го был на хоккее и вчера
Этой пули два года скоро,появился вброс в укропаблике и разнесли мгновенно.
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Ответ Пупкин Вольдемар
Комментарий скрыт
Зачем ему на Украину?
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про Тимощука уже не первый раз фейк вкидывают. Год назад одну такую "новость" спортсу даже пришлось удалить и извиниться, но какой же там подрыв в комментах был от борцов и страдальцев) Жаль даже что потёрли.
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Ответ Пупкин Вольдемар
Комментарий скрыт
Так пусть сам в Россию приедет) При том у орловчанина есть паспорт РФ.
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Не Люкенс, а просто Хрюкенс...
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уехал из Зенита в СКА
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Ответ Peter Parker
Не понимаю в чем новость? Помимо Тимощука миллионы Украинцев тоже не уехали из России. Честным людям нечего бояться в свободной стране…
национальность пишется с маленькой буквы, это не имя собственное и не название страны. т.е. украинец, россиянин, но при этом Россия и Украина...на всякий пожарный с умничаю)
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Анатолий вкурсе "журналистских" переобуваний?
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Ответ heymon95
Комментарий скрыт
Бусик тебя уже ждет.
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Ответ Алексей Гусев
Так пусть сам в Россию приедет) При том у орловчанина есть паспорт РФ.
Невозможно. Он сейчас в ВСУ служит.
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