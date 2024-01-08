Минтюков остался без очков в последних 6 играх. Защитник «Анахайма» сыграл 47 секунд в большинстве на этом отрезке

Теги Анахайм НХЛ Кэм Фаулер Грег Кронин Джейми Дрисдейл Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков остался без очков в последних 6 играх.

Защитник «Анахайма» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:3). 

В 39 играх в текущем сезоне у 20-летнего россиянина 18 (2+6) баллов при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 18:13 (2:09 – в большинстве). 

Отметим, что в последних 6 играх Минтюков суммарно провел 47 секунд при игре в большинстве. В последних двух матчах он не выходил на площадку при розыгрыше лишнего.

Сегодня время в большинстве получили два защитника «Дакс» – Джейми Дрисдейл (4:02) и Кэм Фаулер (2:35). 

Павел (15:10, 0:54 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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1 комментарий
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Действительно немного подсдулся в последнее время. И времени стали меньше давать. Но не страшно: парень совсем молодой, проводит первый сезон
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