Минтюков остался без очков в последних 6 играх. Защитник «Анахайма» сыграл 47 секунд в большинстве на этом отрезке

Павел Минтюков остался без очков в последних 6 играх.

Защитник « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (2:3).

В 39 играх в текущем сезоне у 20-летнего россиянина 18 (2+6) баллов при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 18:13 (2:09 – в большинстве).

Отметим, что в последних 6 играх суммарно провел 47 секунд при игре в большинстве. В последних двух матчах он не выходил на площадку при розыгрыше лишнего.

Сегодня время в большинстве получили два защитника «Дакс» – (4:02) и (2:35).

Павел (15:10, 0:54 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.