Владислав Третьяк: «Cпорт помогает обычным людям закалять характер, добиваться поставленных целей. Воспитывает патриотов, которые так нужны стране»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры.

– Что пожелаете себе, федерации и нашим читателям – болельщикам?

– Нашему хоккею я хочу пожелать только одного – скорейшего возвращения на международную арену, чтобы мы снова могли участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Болельщикам – успехов и крепкого здоровья, а также искренней любви к нашему замечательному виду спорта.

Занимайтесь хоккеем, уделяйте время здоровому образу жизни!

Не каждый любитель станет профессионалом, но спорт помогает обычным людям закалять характер, учиться работать в команде и добиваться поставленных целей.

То есть воспитывает настоящих граждан, патриотов, которые так нужны нашей стране, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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