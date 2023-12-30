Владислав Третьяк: «Cпорт помогает обычным людям закалять характер, добиваться поставленных целей. Воспитывает патриотов, которые так нужны стране»
Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры.
– Что пожелаете себе, федерации и нашим читателям – болельщикам?
– Нашему хоккею я хочу пожелать только одного – скорейшего возвращения на международную арену, чтобы мы снова могли участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Болельщикам – успехов и крепкого здоровья, а также искренней любви к нашему замечательному виду спорта.
Занимайтесь хоккеем, уделяйте время здоровому образу жизни!
Не каждый любитель станет профессионалом, но спорт помогает обычным людям закалять характер, учиться работать в команде и добиваться поставленных целей.
То есть воспитывает настоящих граждан, патриотов, которые так нужны нашей стране, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.