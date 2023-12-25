Черкас считает, что проблемы ЦСКА не только в Федотове: «Плохо играют в обороне, беззубо в атаке, общий спад. Нужна свежая кровь»

Теги ЦСКА Сергей Черкас КХЛ Иван Федотов Хоккей

Сергей Черкас высказался об игровых проблемах ЦСКА.

После 42 матчей победитель двух последних Кубков Гагарина занимает на Западе 6-е место.

«Я уже говорил, что пропустить год для вратаря — это очень серьезно. Ивану [Федотову] надо набраться сил, чтобы вывести себя на тот уровень, на котором он был. Мы все за него переживаем, это талантливый российский голкипер. Когда он вернет форму и вернет ли, зависит только от него. Тут и психологический аспект и физический, и потеря навыков.

Хотя я не думаю, что проблемы ЦСКА только в Федотове. Они плохо играют в обороне, беззубо в атаке, общий спад — это все бросается в глаза. Команде нужна свежая кровь, потому что многие игроки не то чтобы топчутся на месте, но стали играть еще хуже. Там комплекс проблем. На Федотове они тоже отражаются», — сказал экс вратарь СКА.

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