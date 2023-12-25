Черкас считает, что проблемы ЦСКА не только в Федотове: «Плохо играют в обороне, беззубо в атаке, общий спад. Нужна свежая кровь»

Сергей Черкас высказался об игровых проблемах ЦСКА.

После 42 матчей победитель двух последних Кубков Гагарина занимает на Западе 6-е место.

«Я уже говорил, что пропустить год для вратаря — это очень серьезно. Ивану [Федотову] надо набраться сил, чтобы вывести себя на тот уровень, на котором он был. Мы все за него переживаем, это талантливый российский голкипер. Когда он вернет форму и вернет ли, зависит только от него. Тут и психологический аспект и физический, и потеря навыков.

Хотя я не думаю, что проблемы только в Федотове. Они плохо играют в обороне, беззубо в атаке, общий спад — это все бросается в глаза. Команде нужна свежая кровь, потому что многие игроки не то чтобы топчутся на месте, но стали играть еще хуже. Там комплекс проблем. На Федотове они тоже отражаются», — сказал экс вратарь СКА.