Овечкин против «Коламбуса»: 1-й гол за 15 матчей, передача, 7 бросков и «минус 1» за 21:09 при 4:41 в большинстве

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Капитан « » забил в овертайме и завершил свою антирекордную безголевую серию из 14 игр. В первом периоде 38-летний россиянин также отметился результативной передачей.

В его активе стало 20 (6+14) очков в 30 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Овечкин (21:09, 4:41 – в большинстве, «минус 1») нанес 7 бросков в створ ворот и 2 мимо. Также форвард применил 1 силовой прием.

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб