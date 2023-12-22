Овечкин против «Коламбуса»: 1-й гол за 15 матчей, передача, 7 бросков и «минус 1» за 21:09 при 4:41 в большинстве

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Капитан «Вашингтона» забил в овертайме и завершил свою антирекордную безголевую серию из 14 игр. В первом периоде 38-летний россиянин также отметился результативной передачей. 

В его активе стало 20 (6+14) очков в 30 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 6». 

Сегодня Овечкин (21:09, 4:41 – в большинстве, «минус 1») нанес 7 бросков в створ ворот и 2 мимо. Также форвард применил 1 силовой прием. 

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб

11 комментариев
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Комментатор доставил)
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Саня жив, кто бы что ни говорил👍👍👍
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Теперь точно побьёт!!!
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Ответ Михаил Зюбин
Первые 5 новостей начинаются с Овечкин
Это называется..мировая слава))).
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Ответ Оскар Муравьёв
6 голов за 30 игр... Ну Ови максимум 25 может выбить за сезон
И будет в графике)). Молодец Саня!!! И Вашингтон,красавчики.С таким слабым составом.....а Хейтеры куда попрятались...от злости ногти грызут)). Дух выходи!!!!)))
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