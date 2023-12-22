Овечкин против «Коламбуса»: 1-й гол за 15 матчей, передача, 7 бросков и «минус 1» за 21:09 при 4:41 в большинстве
Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).
Капитан «Вашингтона» забил в овертайме и завершил свою антирекордную безголевую серию из 14 игр. В первом периоде 38-летний россиянин также отметился результативной передачей.
В его активе стало 20 (6+14) очков в 30 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Овечкин (21:09, 4:41 – в большинстве, «минус 1») нанес 7 бросков в створ ворот и 2 мимо. Также форвард применил 1 силовой прием.
Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб