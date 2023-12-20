«Оттава» проиграла 5 матчей подряд, все – в основное время. Клуб идет последним на Востоке

«Оттава» проиграла 5 матчей подряд, все – в основное время.

Сегодня «Сенаторс» уступили «Аризоне» (3:4) в регулярном чемпионате .

Команда из столицы Канады провела первый матч после увольнения с поста главного тренера.

Его сменил 71-летний – рекордсмен «Сенс» по числу игр и побед в роли главного тренера.

В 27 играх « » набрала 22 очка и занимает последнее место в Восточной конференции, а также 30-е – в общей таблице лиги.