«Оттава» проиграла 5 матчей подряд, все – в основное время. Клуб идет последним на Востоке
«Оттава» проиграла 5 матчей подряд, все – в основное время.
Сегодня «Сенаторс» уступили «Аризоне» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда из столицы Канады провела первый матч после увольнения Ди Джея Смита с поста главного тренера.
Его сменил 71-летний Жак Мартен – рекордсмен «Сенс» по числу игр и побед в роли главного тренера.
В 27 играх «Оттава» набрала 22 очка и занимает последнее место в Восточной конференции, а также 30-е – в общей таблице лиги.