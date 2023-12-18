«Вашингтон» поместил Лукаса Джохансена на драфт отказов, «Питтсбург» – Ши, «Баффало» – Брайсона

Три хоккеиста НХЛ были выставлены на драфт отказов.

« » поместил защитника Лукаса Джохансена на драфт отказов, « » – форварда Райана Ши, «Баффало» – защитника .

Джохасен провел шесть матчей в текущем регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Ши провел 22 игры в составе «Пингвинс» и не отметился результативными действиями.

Брайсон провел три игры за « » в сезоне, не набрав очков.