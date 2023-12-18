«Вашингтон» поместил Лукаса Джохансена на драфт отказов, «Питтсбург» – Ши, «Баффало» – Брайсона
Три хоккеиста НХЛ были выставлены на драфт отказов.
«Вашингтон» поместил защитника Лукаса Джохансена на драфт отказов, «Питтсбург» – форварда Райана Ши, «Баффало» – защитника Джейкоба Брайсона.
Джохасен провел шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Ши провел 22 игры в составе «Пингвинс» и не отметился результативными действиями.
Брайсон провел три игры за «Баффало» в сезоне, не набрав очков.