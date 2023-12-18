«Вашингтон» поместил Лукаса Джохансена на драфт отказов, «Питтсбург» – Ши, «Баффало» – Брайсона

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Три хоккеиста НХЛ были выставлены на драфт отказов.

«Вашингтон» поместил защитника Лукаса Джохансена на драфт отказов, «Питтсбург» – форварда Райана Ши, «Баффало» – защитника Джейкоба Брайсона.

Джохасен провел шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Ши провел 22 игры в составе «Пингвинс» и не отметился результативными действиями.

Брайсон провел три игры за «Баффало» в сезоне, не набрав очков.

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