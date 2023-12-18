Маккиннон, Демко и Добсон – звезды недели в НХЛ. Нападающий «Колорадо» набрал 10 очков в 4 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван защитник « » , набравший 8 (0+8) очков в четырех матчах.

Второй звездой стал голкипер « » , который одержал три победы в трех играх при одном шатауте, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 95,7% бросков.

Первый звездой признан нападающий « » , записавший на свой счет 10 (3+7) баллов в четырех матчах.