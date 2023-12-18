Маккиннон, Демко и Добсон – звезды недели в НХЛ. Нападающий «Колорадо» набрал 10 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Айлендерс Ванкувер Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Тэтчер Демко Ноа Добсон Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван защитник «Айлендерс» Ноа Добсон, набравший 8 (0+8) очков в четырех матчах.

Второй звездой стал голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко, который одержал три победы в трех играх при одном шатауте, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 95,7% бросков.

Первый звездой признан нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, записавший на свой счет 10 (3+7) баллов в четырех матчах.

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Маккиннон отработал свой новый контракт
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