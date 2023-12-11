Кетов о работе в тренерском штабе СКА: «От таких предложений, как от Ротенберга, не отказываются. Мне это интересно, получаю большое удовольствие»

Евгений Кетов высказался о завершении карьеры хоккеиста.

В Санкт-Петербурге проходит прощальный матч бывшего нападающего команды. Под своды Ледового дворца был поднят штандарт с игровым 40-м номером Евгения Кетова.

– Может, вернуться?

– Нет, свое слово надо держать, если я сказал, что заканчиваю, значит заканчиваю. Я перешел в тренерский штаб, мне это интересно, я получаю большое удовольствие.

Я сильно волновался перед матчем, за 2-3 дня чувствовал, что это скоро состоится, но сейчас волнения нет, гора с плеч, играем в хоккей, событие произошло.

Спасибо СКА – это высокая оценка карьеры. Я немного буксанул, когда говорил речь, подсобрался. Не каждый день на полном стадионе выступаешь.

Состав на матч выбирался давно, некоторые ребята не смогли приехать по разным причинам. Всем, кто здесь, очень благодарен.

От таких предложений, как от Романа Борисовича (Ротенберга), думаю, не отказываются. Остаться в системе клуба, сразу закончив карьеру – надо понимать, что тебя ждет дальше. Уезжать из Питера на два‑три года… Неизвестно, как будет складываться карьера.

Высшую школу тренеров в Питере закончил, сейчас учусь у своих коллег, у них большой опыт, знают, как тренировать и управлять командой, – сказал Евгений Кетов.