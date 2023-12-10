Мэттьюс забил 2+ гола за матч в 65-й раз в карьере и вышел на 2-е место в истории «Торонто»

Теги рейтинги Торонто НХЛ Дэррил Ситтлер Рик Вайв Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил не менее 2 голов за матч в 65-й раз в карьере.

Нападающий «Торонто» сделал дубль в игре НХЛ против «Нэшвилла» (4:0).

Теперь на его счету 27 (18+9) очков в 24 играх сезона.

Остон Мэттьюс забросил 2 или более шайбы за матч в 65-й раз в карьере. Он превзошел достижение Рика Вайва (64 матча с 2 или более голами) и вышел на единоличное второе место в истории «Лифс» по этому показателю.

Рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру (71).

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