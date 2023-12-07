Дэн Мильштейн: «Хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию. У многих представление о стране до сих пор: медведь, балалайка, водка»

Теги телевидение Политика Дэн Мильштейн алкоголь и спорт Хоккей

Дэн Мильштейн хочет, чтобы американцы больше ездили в Россию.

– Я хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию, посмотрели. Потому что у многих представление о России до сих пор: медведь, балалайка, водка. То есть люди не понимают.

Если ты будешь смотреть CNN по телевизору, который смотреть нельзя. Информационный канал.

– Почему нельзя смотреть?

– Потому что какая-то определенная пропаганда есть. Fox говорит плохо о демократах, CNN – о республиканцах. Стандартная тема. Тот, кто выиграл информационную войну, тот выиграл бой. Нужно просто трезво на все смотреть и принимать правильные решения, – считает хоккейный агент Дэн Мильштейн

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6 комментариев
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Лучше медведь, балалайка и водка, чем слякоть, братва и товарищ майор.
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Ну что поделать, если у людей образование слабое касательно других стран. Он знают когда был их Гражданская война, подписана Декларация о независимости. Но не знают когда была 1я и 2я мировая война, и кто был первым человеком в космосе.
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земля тряслась - как наши груди
смешались в кучу кони, люди
и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой
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Ответ Maturmalai
Лучше медведь, балалайка и водка, чем слякоть, братва и товарищ майор.
Ахах. Два сценария клюквенной пропаганды сша)))
Ну да, лучше уж медведи и водка)
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Ответ Фтемноте
Ахах. Два сценария клюквенной пропаганды сша))) Ну да, лучше уж медведи и водка)
К сожалению, каждый день наглядно убеждаюсь, что определенная клюквенная пропаганда слишком уж близка к истине.
И вовсе не по причине обильного наличия клюквы.
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Ответ Фтемноте
Ну что поделать, если у людей образование слабое касательно других стран. Он знают когда был их Гражданская война, подписана Декларация о независимости. Но не знают когда была 1я и 2я мировая война, и кто был первым человеком в космосе.
Можно подумать, образование россиян касательно других стран чем-то лучше. Кроме тех россиян, что привыкли жить в Лондоне да на Лазурном берегу.
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