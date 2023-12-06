Быков об НХЛ: «Они отвернулись от нас, пользуются нашими игроками. Нас везде ограничивают: на ЧМ и ОИ. Не вижу солидарности со стороны лиги»
Вячеслав Быков заявил, что не видит солидарности со стороны НХЛ.
Бывший главный тренер сборной России высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров набрал 42 (16+26) очка в 25 играх.
«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, – лидеры российского хоккея. В мировом масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане – с большими возможностями.
Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде.
Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая.
Сейчас я не удивлен, что Никита Кучеров выдает блестящий результат. Такие игроки, как Кучеров, не могут опустить свою планку, всегда будут искать возможности и стараться добиваться лучшего результата», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Классика патриотизма
Если КХЛ будет играть, как вчера Спартак-Динамо, то есть шанс на подъем интереса. Но кажется, это была разовая акция на годы вперед. ;)
Приходит мужик в году так 70, как раз к 100-нему юбилею , турбюро и говорит:
-Хочу путёвку по ленинским местам.-
-Пожалуйста - Шушенское, Разлив, Финляндский вокзал, Ульяновск-
-Да не то всё это. Мне бы Цюрих, Женева, Берлин, Лондон...-
Господи, какой бред несут Быков и ему подобные, как под копирку...
За последние 10 лет в лиге сформировался междусобойчик: СКА и ЦСКА на западе; Ак барс, Магнитка и Авангард на востоке. Одни и те же в финалах.
Чем крута НХЛ - тем, что там любая команда при грамотном руководстве может за 5 лет дойти до кубка Стэнли, или хотя бы до финала. И команды наверху/внизу постоянно меняются.
В России любую поднимающуюся команду тут же разбирают на запчасти СКА и ЦСКА, остатки - восточным лидерам. И все. Одни и те же наверху. Не интересно. И ничего не поменяется, ибо покровители этих команд не хотят ничего менять. У условного Амура шансов зайти в финал кубка - 0.
Вот и что ты предлагаешь развивать? ) Запретить Ротенбергу пылесосить таланты по всей стране? А он согласится? )
Если ты не видишь отличий в конкурентоспособности двух лиг, то мне нечего тебе больше ответить.
Я надеюсь, за свою адвокатуру Ротенберга на сайте ты хотя бы гонорар получаешь, а не бесплатно это делаешь. ;)))
Притом наши игроки очень даже не против чтобы ими "пользовались" в НХЛ.
Сейчас Спартак и Динамо поднялись в регулярке, но, уверен, в плей-офф в финале запада будут все те же. ;)
В 2016/17 потолка зарплат не было, а сейчас есть.
А в НХЛ потолок ввели не для "равных условий", а что-бы владельцы команд не терпели убытки платя больше, чем зарабатывают и это решение в своё время вызвало возмущение и забастовку игроков, что даже целый сезон не играли.
Потом Капризова хапнули на три года. Насыпали больше, чем НХЛ готова была дать.
У ЦСКА еще при Квартальнове было два состава по сути, по две свежие пятерки могли выставлять в играх через два дня.
Ок, как СКА, они таланты не пылесосили последние годы, но фин возможности там в отрыве от многих других клубов. Это и отличает КХЛ от НХЛ, где возможности у всех равные. Хотя условный Рейнджерс из 20-миллионного Нью-Йорка с радостью бы насыпал МакДэвиду 20 млн контракт, чего Эдмонтон повторить бы не смог. Но нет - в НХЛ это не возможно. Потому там и интересней сама лига.
КХЛ пыталась пойти по похожему пути в начале своего существования, но потом свернула туда же, куда и вся остальная Россия, - в олигархизм и госкапитализм. ;)