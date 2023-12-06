Быков об НХЛ: «Они отвернулись от нас, пользуются нашими игроками. Нас везде ограничивают: на ЧМ и ОИ. Не вижу солидарности со стороны лиги»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Тампа-Бэй Вячеслав Быков НХЛ ЧМ по хоккею Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что не видит солидарности со стороны НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров набрал 42 (16+26) очка в 25 играх.

«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, – лидеры российского хоккея. В мировом масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане – с большими возможностями.

Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде.

Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая.

Сейчас я не удивлен, что Никита Кучеров выдает блестящий результат. Такие игроки, как Кучеров, не могут опустить свою планку, всегда будут искать возможности и стараться добиваться лучшего результата», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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31 комментарий
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«Запад плохой, но я живу в Швейцарии»
Классика патриотизма
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+21
Быков опять выдал набор случайных фраз о том, как ему не интересна НХЛ.
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+17
Ответ ivan555navi
Какая солидарность???? У НХЛ есть только свои интересы и им по барабану на всех остальных. Пора завязывать с нытьём про ЧМ и ОИ и сосредоточиться только на своих соревнованиях.
У нас из соревнований только КХЛ и спарринги с Беларусью. ;)

Если КХЛ будет играть, как вчера Спартак-Динамо, то есть шанс на подъем интереса. Но кажется, это была разовая акция на годы вперед. ;)
+11
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+11
Ответ Maxim Shumov
«Запад плохой, но я живу в Швейцарии» Классика патриотизма
Вспомнился старый анекдот.
Приходит мужик в году так 70, как раз к 100-нему юбилею , турбюро и говорит:
-Хочу путёвку по ленинским местам.-
-Пожалуйста - Шушенское, Разлив, Финляндский вокзал, Ульяновск-
-Да не то всё это. Мне бы Цюрих, Женева, Берлин, Лондон...-
+8
0
+8
Как я понял, Кучеров "продался буржуинам за корзину печенья и бочку варенья".
+7
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+7
я не очень понял, как нас прибивает НХЛ и почему она должна быть с нами солидарна? этих то зачем демонизировать?? они вообще не при делах
+7
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+7
Какие же у него комплексы, Быковым даже не НХЛ "пользовалась", а швейцарцы.
+4
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+4
Да вернись ты, наконец, в Россию, иначе всё это очень смешно какой год выглядит.
+3
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+3
Господин Быков, не делите пожалуйста: наши игроки, не наши игроки. То, что многие российские хоккеисты, в том числе и Кучеров, Панарин, Капризов, Бучневич, Овечкин и т.д., играют в лучшей лиге на столь высоком уровне, это в первую очередь их заслуга. Не надо примазываться к успехам хоккеистов.
Господи, какой бред несут Быков и ему подобные, как под копирку...
+3
0
+3
Да это не Быков, почерк примерно один и тот же что у Кожевникова, и у Назарова
+2
0
+2
Ответ ivan555navi
Вот, то что есть, то и нужно развивать. А стоять в позе бедных родственников и чего-то ждать, это унижать самих себя.
КХЛ можно развивать только сделав ее лигой равных возможностей.

За последние 10 лет в лиге сформировался междусобойчик: СКА и ЦСКА на западе; Ак барс, Магнитка и Авангард на востоке. Одни и те же в финалах.

Чем крута НХЛ - тем, что там любая команда при грамотном руководстве может за 5 лет дойти до кубка Стэнли, или хотя бы до финала. И команды наверху/внизу постоянно меняются.

В России любую поднимающуюся команду тут же разбирают на запчасти СКА и ЦСКА, остатки - восточным лидерам. И все. Одни и те же наверху. Не интересно. И ничего не поменяется, ибо покровители этих команд не хотят ничего менять. У условного Амура шансов зайти в финал кубка - 0.

Вот и что ты предлагаешь развивать? ) Запретить Ротенбергу пылесосить таланты по всей стране? А он согласится? )
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+2
Ответ ivan555navi
Как раз то, что названные команды наверху, говорит о грамотном руководстве, а не о пылесосах. Но, посмотри в турнирную таблицу, наверху другие.
Да-да, именно-именно. Под мудрым руководством Романа Борисовича верной дорогой идёте, товарищи! ;)
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ОИ и ЧМ не НХЛ проводит. В чем НХЛ нас ограничивает? Игроков наших "использует", а надо не использовать что ли?
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Ответ ivan555navi
Всё специально смешал, что-бы запутать и подогнать под свои понятия. В 2016/17 потолка зарплат не было, а сейчас есть. А в НХЛ потолок ввели не для "равных условий", а что-бы владельцы команд не терпели убытки платя больше, чем зарабатывают и это решение в своё время вызвало возмущение и забастовку игроков, что даже целый сезон не играли.
Сезон не играли, но потом правила утрясли и с тех пор все норм.

Если ты не видишь отличий в конкурентоспособности двух лиг, то мне нечего тебе больше ответить.

Я надеюсь, за свою адвокатуру Ротенберга на сайте ты хотя бы гонорар получаешь, а не бесплатно это делаешь. ;)))
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Меня одного больше всего зацепила фраза "пользуются нашими игроками", как-будто это вещи какая-то?
Притом наши игроки очень даже не против чтобы ими "пользовались" в НХЛ.
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Ответ vzi
КХЛ можно развивать только сделав ее лигой равных возможностей. За последние 10 лет в лиге сформировался междусобойчик: СКА и ЦСКА на западе; Ак барс, Магнитка и Авангард на востоке. Одни и те же в финалах. Чем крута НХЛ - тем, что там любая команда при грамотном руководстве может за 5 лет дойти до кубка Стэнли, или хотя бы до финала. И команды наверху/внизу постоянно меняются. В России любую поднимающуюся команду тут же разбирают на запчасти СКА и ЦСКА, остатки - восточным лидерам. И все. Одни и те же наверху. Не интересно. И ничего не поменяется, ибо покровители этих команд не хотят ничего менять. У условного Амура шансов зайти в финал кубка - 0. Вот и что ты предлагаешь развивать? ) Запретить Ротенбергу пылесосить таланты по всей стране? А он согласится? )
вот, просто ради интереса, кого на запчасти разбирал ЦСКА в последние 5 сезонов?
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А что НХЛ может сделать? Выразить озабоченность?
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Ответ special_k
Сейчас бы ЦСКА со СКА сравнивать. Кого разобрал ЦСКА после ситуации с Капризовым? А это лет 6 назад было. У ЦСКА половина команд, которые КГ брали, через свою же систему подготовки прошла. Такого у других чемпионов и близко не было.
Я ниже ответил - финансовые возможности близко не сопоставимы. Есть клубы-олигархи, есть клубы-доноры без шансов на какие-то успехи. Такое соревнование не очень интересно.

Сейчас Спартак и Динамо поднялись в регулярке, но, уверен, в плей-офф в финале запада будут все те же. ;)
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Ответ vzi
Помню, как они из Сибири хапнули целую тройку игроков готовую (но в ЦСКА они так не заиграли). Но это было в 2016/17 где-то. Потом Капризова хапнули на три года. Насыпали больше, чем НХЛ готова была дать. У ЦСКА еще при Квартальнове было два состава по сути, по две свежие пятерки могли выставлять в играх через два дня. Ок, как СКА, они таланты не пылесосили последние годы, но фин возможности там в отрыве от многих других клубов. Это и отличает КХЛ от НХЛ, где возможности у всех равные. Хотя условный Рейнджерс из 20-миллионного Нью-Йорка с радостью бы насыпал МакДэвиду 20 млн контракт, чего Эдмонтон повторить бы не смог. Но нет - в НХЛ это не возможно. Потому там и интересней сама лига. КХЛ пыталась пойти по похожему пути в начале своего существования, но потом свернула туда же, куда и вся остальная Россия, - в олигархизм и госкапитализм. ;)
Всё специально смешал, что-бы запутать и подогнать под свои понятия.
В 2016/17 потолка зарплат не было, а сейчас есть.
А в НХЛ потолок ввели не для "равных условий", а что-бы владельцы команд не терпели убытки платя больше, чем зарабатывают и это решение в своё время вызвало возмущение и забастовку игроков, что даже целый сезон не играли.
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Ответ vzi
КХЛ можно развивать только сделав ее лигой равных возможностей. За последние 10 лет в лиге сформировался междусобойчик: СКА и ЦСКА на западе; Ак барс, Магнитка и Авангард на востоке. Одни и те же в финалах. Чем крута НХЛ - тем, что там любая команда при грамотном руководстве может за 5 лет дойти до кубка Стэнли, или хотя бы до финала. И команды наверху/внизу постоянно меняются. В России любую поднимающуюся команду тут же разбирают на запчасти СКА и ЦСКА, остатки - восточным лидерам. И все. Одни и те же наверху. Не интересно. И ничего не поменяется, ибо покровители этих команд не хотят ничего менять. У условного Амура шансов зайти в финал кубка - 0. Вот и что ты предлагаешь развивать? ) Запретить Ротенбергу пылесосить таланты по всей стране? А он согласится? )
Сейчас бы ЦСКА со СКА сравнивать. Кого разобрал ЦСКА после ситуации с Капризовым? А это лет 6 назад было. У ЦСКА половина команд, которые КГ брали, через свою же систему подготовки прошла. Такого у других чемпионов и близко не было.
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
вот, просто ради интереса, кого на запчасти разбирал ЦСКА в последние 5 сезонов?
Помню, как они из Сибири хапнули целую тройку игроков готовую (но в ЦСКА они так не заиграли). Но это было в 2016/17 где-то.
Потом Капризова хапнули на три года. Насыпали больше, чем НХЛ готова была дать.
У ЦСКА еще при Квартальнове было два состава по сути, по две свежие пятерки могли выставлять в играх через два дня.
Ок, как СКА, они таланты не пылесосили последние годы, но фин возможности там в отрыве от многих других клубов. Это и отличает КХЛ от НХЛ, где возможности у всех равные. Хотя условный Рейнджерс из 20-миллионного Нью-Йорка с радостью бы насыпал МакДэвиду 20 млн контракт, чего Эдмонтон повторить бы не смог. Но нет - в НХЛ это не возможно. Потому там и интересней сама лига.

КХЛ пыталась пойти по похожему пути в начале своего существования, но потом свернула туда же, куда и вся остальная Россия, - в олигархизм и госкапитализм. ;)
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В смысле пользуются нашими хоккеистами? Они что, какие-то предметы, которые принадлежат России, а их вероломно украла НХЛ
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Быков путает божий дар с яичницей...
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Они пользуются нашими игроками.. и губа так вниз у Быкова оттянулась. Вот ведь как, какая нехорошая лига.
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а он это говорит из РФ или из Швейцарии?
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А я не слышал чтобы швейцарцев где то ограничивали!?
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