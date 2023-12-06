Быков об НХЛ: «Они отвернулись от нас, пользуются нашими игроками. Нас везде ограничивают: на ЧМ и ОИ. Не вижу солидарности со стороны лиги»

Вячеслав Быков заявил, что не видит солидарности со стороны НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России высказался об игре форварда «Тампы» .

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров набрал 42 (16+26) очка в 25 играх.

«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, – лидеры российского хоккея. В мировом масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане – с большими возможностями.

Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде.

Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая.

Сейчас я не удивлен, что Никита Кучеров выдает блестящий результат. Такие игроки, как Кучеров, не могут опустить свою планку, всегда будут искать возможности и стараться добиваться лучшего результата», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.