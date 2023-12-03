Где смотреть Локомотив – Ак Барс, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 7 декабря
В четверг, 7 декабря, сыграют Локомотив и Ак Барс в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.