Хэнифин был близок к подписанию 8-летнего контракта с «Калгари» с зарплатой 7,5 млн долларов в год

Теги Калгари НХЛ Ноа Хэнифин Хоккей

Ноа Хэнифин мог подписать новое соглашение с «Калгари».

В октябре защитник был близок к подписанию 8-летнего контракта с зарплатой 7,5 миллиона долларов в год.

Отмечается, что «Калгари» отозвал свое предложение в момент не лучших результатов команды и на фоне желания Ноа Хэнифина понять, куда двигается клуб.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Хэнифин набрал 11 (5+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий
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Калгари решили окончательно добить платежку.К плохим контрактам Юбердо,Кадри добавить ещё один.
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