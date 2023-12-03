Хэнифин был близок к подписанию 8-летнего контракта с «Калгари» с зарплатой 7,5 млн долларов в год

Ноа Хэнифин мог подписать новое соглашение с «Калгари».

В октябре защитник был близок к подписанию 8-летнего контракта с зарплатой 7,5 миллиона долларов в год.

Отмечается, что « » отозвал свое предложение в момент не лучших результатов команды и на фоне желания понять, куда двигается клуб.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Хэнифин набрал 11 (5+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата .