Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом». Он примерил свитер клуба с 68-м номером

Теги Юрий Жирков Спартак Тамбов ВХЛ Сокол Красноярск ХК Тамбов Хоккей

Юрий Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом».

Команда выиграла матч Olimpbet ВХЛ со счетом 4:1. C 37 очками в 30 играх она занимает 13-е место в таблице лиги. 

«Поздравляю с победой. Отличная игра, молодцы. Дальше вам удачи», – сказал бывший футболист сборной России. 

Он примерил свитер «Тамбова» с номером 68 (код региона – прим. Sports.ru). Жирков родился в Тамбове и начал там свою профессиональную карьеру. 

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4 комментария
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Raman Juve
Ответ Oleg Olegov
Так получается Ягр себе номер в честь Тамбовской области взял?
нет, Жирков переписанный, 68 это его реальный возраст
+21
0
+21
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Oleg Olegov
Так получается Ягр себе номер в честь Тамбовской области взял?
+11
-1
+10
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Shaiba Bash
Крутая история!
+1
0
+1
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цэсемьэр
Ответ Raman Juve
нет, Жирков переписанный, 68 это его реальный возраст
68-го года он😁
0
0
0
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