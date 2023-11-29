Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом». Он примерил свитер клуба с 68-м номером

Юрий Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом».

Команда выиграла матч Olimpbet ВХЛ со счетом 4:1. C 37 очками в 30 играх она занимает 13-е место в таблице лиги.

«Поздравляю с победой. Отличная игра, молодцы. Дальше вам удачи», – сказал бывший футболист сборной России.

Он примерил свитер « » с номером 68 (код региона – прим. Sports.ru). Жирков родился в Тамбове и начал там свою профессиональную карьеру.

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