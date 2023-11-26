«Лос-Анджелес» выиграл 5-й матч подряд и идет 2-м на Западе
«Лос-Анджелес» победил «Монреаль» (4:0) в чемпионате НХЛ.
«Кингс» выиграли 5-й матч подряд и после 19 игр с 29 очками занимают 2-е место в таблице Западной конференции.
«Лос-Анджелес» победил «Монреаль» (4:0) в чемпионате НХЛ.
«Кингс» выиграли 5-й матч подряд и после 19 игр с 29 очками занимают 2-е место в таблице Западной конференции.
после первой четверти сезона похожи на незаметного контендера. лучшие их бомбардиры на 34-36 местах в списках, но команда по дистанции катит уверенно.
у Фиалы, возможно, просто спад. а хотя какой спад, очко за игру - вынь да положь, то есть уровень предыдущих двух сезонов держит.