«Лос-Анджелес» выиграл 5-й матч подряд и идет 2-м на Западе

Теги Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Монреаль» (4:0) в чемпионате НХЛ.

«Кингс» выиграли 5-й матч подряд и после 19 игр с 29 очками занимают 2-е место в таблице Западной конференции.

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6 комментариев

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Alexander Bragin
видел лишь пару матчей королей, не считая нарезок. наверно сейчас это один из самых сбалансированных составов в лиге. крепкая такая команда, в тройке по забитым, и пропустили меньше них только рейнджерс.
после первой четверти сезона похожи на незаметного контендера. лучшие их бомбардиры на 34-36 местах в списках, но команда по дистанции катит уверенно.
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bes_na_tatami
Ответ copti_san
Пока что ЛАК во многом именно за счёт вратарской линии (точнее за счёт Тэлбота, который неожиданно феерит) находятся так высоко. Вопрос в том, хватит ли Тэлбота до конца сезона, потому что статуса топ-кипера у него действительно особо никогда не было
вратари отбивают то, что должны. Просто ЛАК своих соперников именно переигрывает, вот и все. Фиала хорош как всегда с момента его подписания. А ведь есть ещё толковый Арвидсон, который на больничке. Дюбуа да, 8 или сколько там мио пока не впечатляют, номинально центр 3 звена
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Alexander Bragin
Ответ Nikolas Polosukhin
есть мааааленькие такие проблемки с вратарской линией. Она может с виду казаться норм, но на самом деле нет. И ПЛД. Чувак явно не вкатился в состав или не хочет. Фиала явно не похож на себя прошлогоднего. Впринципе во второй раунд должны проходить.
ПЛД в принципе такая вещь в себе, от которой никто не знает чего ожидать. типа Друэна. вроде может, но когда захочет никому не известно.
у Фиалы, возможно, просто спад. а хотя какой спад, очко за игру - вынь да положь, то есть уровень предыдущих двух сезонов держит.
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Nikolas Polosukhin
Ответ Alexander Bragin
видел лишь пару матчей королей, не считая нарезок. наверно сейчас это один из самых сбалансированных составов в лиге. крепкая такая команда, в тройке по забитым, и пропустили меньше них только рейнджерс. после первой четверти сезона похожи на незаметного контендера. лучшие их бомбардиры на 34-36 местах в списках, но команда по дистанции катит уверенно.
есть мааааленькие такие проблемки с вратарской линией. Она может с виду казаться норм, но на самом деле нет. И ПЛД. Чувак явно не вкатился в состав или не хочет. Фиала явно не похож на себя прошлогоднего. Впринципе во второй раунд должны проходить.
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copti_san
Ответ Nikolas Polosukhin
есть мааааленькие такие проблемки с вратарской линией. Она может с виду казаться норм, но на самом деле нет. И ПЛД. Чувак явно не вкатился в состав или не хочет. Фиала явно не похож на себя прошлогоднего. Впринципе во второй раунд должны проходить.
Пока что ЛАК во многом именно за счёт вратарской линии (точнее за счёт Тэлбота, который неожиданно феерит) находятся так высоко. Вопрос в том, хватит ли Тэлбота до конца сезона, потому что статуса топ-кипера у него действительно особо никогда не было
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Nikolas Polosukhin
Ответ copti_san
Пока что ЛАК во многом именно за счёт вратарской линии (точнее за счёт Тэлбота, который неожиданно феерит) находятся так высоко. Вопрос в том, хватит ли Тэлбота до конца сезона, потому что статуса топ-кипера у него действительно особо никогда не было
Нет. Не из-за Тэлбота, а из-за обороны. Феерит он так себе.
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