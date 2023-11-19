НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции, «Питтсбург» примет «Вегас», «Анахайм» против «Сент-Луиса»

Теги результаты матчей Питтсбург Филадельфия Баффало Торонто Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Анахайм НХЛ Вегас Хоккей

«Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции.

«Питтсбург» встретится с «Вегасом», «Чикаго» – с «Баффало», «Анахайм» будет играть с «Сент-Луисом». 

Регулярный чемпионат

Миннесота – Торонто
Дата проведения
19 ноября, 16.00, «Avicii Arena»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Коламбус
Дата проведения
20 ноября, 01.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Вегас
Дата проведения
20 ноября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Баффало
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сент-Луис
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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e1ther - e1ther
вот в 16-00 по мск,такого я не припомню от НХЛ)хоть и в Европе)
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Андрей Еремушкин
Меньше суток у Миннесоты между матчами, вчера еще и буллиты. Силы то будут у них против Нюландера и Ко?
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Pink Floyd1276
Еще со вчерашними не разобрался, а они уже новую затеяли - ну Вегас это не Метро, может и победим, удачи.
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