НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции, «Питтсбург» примет «Вегас», «Анахайм» против «Сент-Луиса»
«Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции.
«Питтсбург» встретится с «Вегасом», «Чикаго» – с «Баффало», «Анахайм» будет играть с «Сент-Луисом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 16.00, «Avicii Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 01.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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