НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции, «Питтсбург» примет «Вегас», «Анахайм» против «Сент-Луиса»

«Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции.

«Питтсбург» встретится с «Вегасом», «Чикаго» – с «Баффало», «Анахайм» будет играть с «Сент-Луисом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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