Подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона отпущен под залог. Хоккеист погиб в результате удара лезвием конька по горлу

Теги Питтсбург чемпионат Великобритании Шеффилд Ноттингем Адам Джонсон Хоккей

Под залог отпущен подозреваемый по делу о гибели хоккеиста Адама Джонсона.

Бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

Ранее сообщалось, что мужчина, имя которого в официальных источниках не раскрывается, был арестован полицией. Скорее всего, речь идет об игроке «Шеффилд Стилерз» Мэтте Петгрейве, который ударил Джонсона лезвием конька по горлу.

«Мужчина, арестованный по подозрению в непредумышленном убийстве игрока «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона, был отпущен под залог.

Наше расследование продолжается, мы будем предоставлять данные по мере их поступления», – говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира.

2 комментария

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Разрушающий мифы
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rijik
Ответ Разрушающий мифы
На пожизненное тянет, не меньше (с)
Думаю, при хорошем адвокате, двадцаткой отделается.
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