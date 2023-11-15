Генменеджер «Эдмонтона» об отставке Вудкрофта: «Мы в бизнесе, где нужно побеждать, а побеждали мы недостаточно»
Кен Холланд прокомментировал отставку Джея Вудкрофта из «Эдмонтона».
Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче в регулярного чемпионата НХЛ.
«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо Джея Вудкрофта команду возглавил Крис Кноблаух.
«Посмотрел матч по телевизору. Хорошая победа. Нам нужно выиграть несколько игр, чтобы все почувствовали себя хорошо.
Все чувствуют себя ужасно из-за того, что случилось с Джеем Вудкрофтом и Дэйвом Мэнсоном.
Очевидно, что мы занимаемся бизнесом, в котором нужно побеждать, но побеждали мы недостаточно», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд.
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