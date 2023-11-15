Генменеджер «Эдмонтона» об отставке Вудкрофта: «Мы в бизнесе, где нужно побеждать, а побеждали мы недостаточно»

Теги Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

Кен Холланд прокомментировал отставку Джея Вудкрофта из «Эдмонтона».

Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче в регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо Джея Вудкрофта команду возглавил Крис Кноблаух.

«Посмотрел матч по телевизору. Хорошая победа. Нам нужно выиграть несколько игр, чтобы все почувствовали себя хорошо.

Все чувствуют себя ужасно из-за того, что случилось с Джеем Вудкрофтом и Дэйвом Мэнсоном.

Очевидно, что мы занимаемся бизнесом, в котором нужно побеждать, но побеждали мы недостаточно», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд.

1 комментарий

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Alexey Alexeev
хорошо быть генменом Ойлерс
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