Генменеджер «Эдмонтона» об отставке Вудкрофта: «Мы в бизнесе, где нужно побеждать, а побеждали мы недостаточно»

Кен Холланд прокомментировал отставку Джея Вудкрофта из «Эдмонтона».

Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче в регулярного чемпионата .

«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо команду возглавил Крис Кноблаух.

«Посмотрел матч по телевизору. Хорошая победа. Нам нужно выиграть несколько игр, чтобы все почувствовали себя хорошо.

Все чувствуют себя ужасно из-за того, что случилось с Джеем Вудкрофтом и Дэйвом Мэнсоном.

Очевидно, что мы занимаемся бизнесом, в котором нужно побеждать, но побеждали мы недостаточно», – сказал генеральный менеджер « » .