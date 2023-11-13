Алексей Дементьев: «Кузнецов – настолько вольная птица, что от его настроения зависит очень многое. Захочет – будет одним из лучших игроков мира»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев думает, что Евгений Кузнецов может быть одним из лучших в мире.

Евгения Кузнецова нужно знать. Это настолько вольная птица, в хоккее в том числе, что от его настроения и желания зависит очень многое. В данном случае – результат, который он показывает и хочет показать.

– Есть ли давление на Кузнецова из-за его резонансных высказываний в интервью в межсезонье?

– Те высказывания, которые Евгений сделал в интервью, не думаю, что как-то повлияют в дальнейшем на него. Кузнецов достаточно независим в своей риторике. Когда Евгений захочет – это будет один из лучших игроков в мировом хоккее, – сказал хоккейный агент.

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