Тамбиев о 0:3 от «Торпедо»: «Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Соперник был посильнее, поигровитее, почетче, поконкретнее»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Торпедо» (0:3).

«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но « » поигровитее, почетче, поконкретнее.

У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок… Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет.

Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался. Ну, сейчас отдохнем, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», – сказал главный тренер « » .

«Адмирал» проиграл 11 из 13 последних матчей