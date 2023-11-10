Тамбиев о 0:3 от «Торпедо»: «Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Соперник был посильнее, поигровитее, почетче, поконкретнее»

Теги Торпедо КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Торпедо» (0:3).

«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но «Торпедо» поигровитее, почетче, поконкретнее.

У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок… Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет.

Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался. Ну, сейчас отдохнем, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» проиграл 11 из 13 последних матчей

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