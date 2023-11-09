Ткачев набрал 13 очков в последних 6 матчах. У форварда «Авангарда» 1+2 против ЦСКА – и 37 баллов в 28 играх сезона

Теги Авангард ЦСКА видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев набрал три очка в матче против ЦСКА.

Нападающий «Авангарда» забросил шайбу и сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Владимир Ткачев продлил результативную серию до шести игр, в рамках которой набрал 13 (3+10) очков.

В общей сложности форвард записал на свой счет 37 (10+27) баллов в 28 матчах чемпионата.

Ткачев находится на втором месте в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая форварду «Спартака» Николаю Голдобину (43 очка).

9 комментариев

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Kaban
Будь это не Авангард, а какой-нибудь Амур или Адмирал, Ткачев бы уже собирал сумки в систему
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Enbek
Комментатор на КХЛ.Prime, еще не устал нахваливать ЦСКА))??? А то с его слов ЦСКА играет, а Авангарду просто повезло. «Почему так, по всем параметрам ЦСКА лучше, а по счёту нет?»..🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
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Rodgeras
Ткачёв нереально крут, но как болельщик Авангарда, я бы радовался больше, если начали б регулярно забивать 2, 3 и 4 звено!
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HockeyMan
Ткачев свои деньги отрабатывает 100%
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Роман Потапов
вова в порядке👍💯!
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Евгений Чачило
У форварда 1+3 в матче с ЦСКА, прошу поправить.
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bobkof55
Ответ Kaban
Будь это не Авангард, а какой-нибудь Амур или Адмирал, Ткачев бы уже собирал сумки в систему
Он там бывал пару лет назад, попал в Авангард через нхл!
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Kaban
Будь это не Авангард, а какой-нибудь Амур или Адмирал, Ткачев бы уже собирал сумки в систему
Он там уже был 2 раза. Больше не возьмут. Второй раз они сами от него отказались
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