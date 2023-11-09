Ткачев набрал 13 очков в последних 6 матчах. У форварда «Авангарда» 1+2 против ЦСКА – и 37 баллов в 28 играх сезона

Владимир Ткачев набрал три очка в матче против ЦСКА.

Нападающий « » забросил шайбу и сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата .

продлил результативную серию до шести игр, в рамках которой набрал 13 (3+10) очков.

В общей сложности форвард записал на свой счет 37 (10+27) баллов в 28 матчах чемпионата.

Ткачев находится на втором месте в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая форварду «Спартака» Николаю Голдобину (43 очка).