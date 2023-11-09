Кадейкин – вне состава СКА на матч с «Трактором». Форвард проиграл вбрасывание перед голом «Спартака» на 59:59

Теги СКА Трактор КХЛ Александр Кадейкин Александр Никишин Хоккей

Александр Кадейкин не попал в состав СКА на матч против «Трактора».

Тренерский штаб петербургского клуба опубликовал состав на игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Центральный нападающий Кадейкин не включен в заявку на матч.

В прошлой игре со «Спартаком» (2:3) Кадейкин проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего СКА пропустил гол на последней секунде третьего периода.

Кадейкин был капитаном команды в том матче. В игре с «Трактором» капитанскую нашивку получил защитник Александр Никишин.

34 комментария

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akakiysob10
Лучше бы главного тренера сменили, которы проиграл столько матче.
+28
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Stan Giroux
Как бы Роме в поисках крайнего, на себя не выйти
+25
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Melnikov1968
Надеюсь Трактор переедет это недоразумение под названием СКА.
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Максим Столбов
Кулак в жопу и в ВИП-Ложу, так решил Ротенберг.
+12
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Hakuna Matata!
Это уже какой-то позор(с)
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HockeyMan
Сегодня вся Россия за Трактор 🚜
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1960лоцман
Сейчас будем смотреть как Трактор опускает Рому
+7
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+7
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Ульян Реактивный
Ответ de_puta_madre
Ну и правильно! А что, ему нужно было медаль выдать за этот фэйл? Капитан то же мне
Вбрасывание выигрывает кто-то один, в чём проблема? Кадейкин не один играл в СКА
+8
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Venger80
Ответ akakiysob10
Лучше бы главного тренера сменили, которы проиграл столько матче.
А зачем его снимать? Чем дольше он находится во главе СКА, тем больше поражений будет у команды и больше будут довольны адекватные поклонники хоккея в стране.
+3
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+3
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Anti S
на кол его, какую систему обгадил, какого тренера подвел
+3
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lidia
наказан! детский сад
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Radik_2.0
после ухода Сани из СЮ особо за ним не слежу. вызвало удивление что у него всего два гола в текущем сезоне.
+2
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Vatokatya
Удивительно, что он не в заявке Динамо-Сочи
+2
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Elegante
Ответ Bartez1986
Когда уже Йозе выйдет и покажет, как надо играть?
Как лупить клюшкой по спине?)))
+2
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Elegante
Жёсткая система наказаний в СКА от ротенберга!))) Ждём плаксивую клоунаду после матча)))
+2
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Bartez1986
Когда уже Йозе выйдет и покажет, как надо играть?
+2
0
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topsatan
Приставку отобрать на пару недель
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Влад Егоров
Царь - хороший,бояре - плохие)))
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Iv110
Он же капитан!!!
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Кавабунга Шреддоголовый
Рома решил наказать провинившегося. Осталось в угол поставить и выпороть
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kuzmi4_SU
ахах, Кадей кэп СКА? ) постоянный?
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S 14
Ага так это Юрзинов Кадейкина отправил как и Яшина.Ротенберг не причём.не ругайте его
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Elegante
Ответ S 14
Ага так это Юрзинов Кадейкина отправил как и Яшина.Ротенберг не причём.не ругайте его
Не ругайте ротенберга - "тренирует", как умеет)))
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Ильмир Зайнапов
Ответ Elegante
Как лупить клюшкой по спине?)))
Кстати там наверное шрам на спине
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S 14
Ну всё.шас попрёт
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