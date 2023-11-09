Кадейкин – вне состава СКА на матч с «Трактором». Форвард проиграл вбрасывание перед голом «Спартака» на 59:59
Александр Кадейкин не попал в состав СКА на матч против «Трактора».
Тренерский штаб петербургского клуба опубликовал состав на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Центральный нападающий Кадейкин не включен в заявку на матч.
В прошлой игре со «Спартаком» (2:3) Кадейкин проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего СКА пропустил гол на последней секунде третьего периода.
Кадейкин был капитаном команды в том матче. В игре с «Трактором» капитанскую нашивку получил защитник Александр Никишин.
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