Кадейкин – вне состава СКА на матч с «Трактором». Форвард проиграл вбрасывание перед голом «Спартака» на 59:59

Александр Кадейкин не попал в состав СКА на матч против «Трактора».

Тренерский штаб петербургского клуба опубликовал состав на игру Фонбет чемпионата .

Центральный нападающий не включен в заявку на матч.

В прошлой игре со «Спартаком» (2:3) Кадейкин проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего пропустил гол на последней секунде третьего периода.

Кадейкин был капитаном команды в том матче. В игре с « » капитанскую нашивку получил защитник .