39-летний Павелски получит миллион долларов бонуса за 10 сыгранных матчей. Форвард «Далласа» набрал 10 очков в сезоне

Джо Павелски получит миллион долларов в качестве бонуса.

39-летний нападающий « » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (0:2).

Данная игра стала десятой в нынешнем сезоне для американского хоккеиста.

Таким образом, активировал пункт в контракте, согласно которому он должен получить миллион долларов бонусом за 10 проведенных игр в сезоне.

Форвард набрал 10 (4+6) очков в сезоне.

Добавим, что хоккеист может еще получить еще миллион долларов в качестве бонуса, если проведет еще 10 матчей в регулярном чемпионате.