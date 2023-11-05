39-летний Павелски получит миллион долларов бонуса за 10 сыгранных матчей. Форвард «Далласа» набрал 10 очков в сезоне

Теги Даллас Джо Павелски НХЛ Хоккей

Джо Павелски получит миллион долларов в качестве бонуса.

39-летний нападающий «Далласа» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (0:2).

Данная игра стала десятой в нынешнем сезоне для американского хоккеиста.

Таким образом, Джо Павелски активировал пункт в контракте, согласно которому он должен получить миллион долларов бонусом за 10 проведенных игр в сезоне.

Форвард набрал 10 (4+6) очков в сезоне.

Добавим, что хоккеист может еще получить еще миллион долларов в качестве бонуса, если проведет еще 10 матчей в регулярном чемпионате.

1 комментарий

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Леонид Володин
Коннор Браун ржет
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