Разин о 5:1 с минским «Динамо»: «Неоднозначная игра. Все могло сложиться в другую сторону, но лучше пусть будет так. Главное – счет на табло»

Теги Металлург Мг Динамо Минск КХЛ Андрей Разин Жан-Себастьян Деа Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (5:1).

«Сегодня самое главное – счет на табло. Игра, скажем так, неоднозначная. Было, когда все могло сложиться в другую сторону, но лучше пусть будет так.

Два выходных после матча с «Барысом» помогли команде: ребята увереннее себя чувствовали.

Жан-Себастьян Деа завтра-послезавтра должен выйти на лед и потихонечку начать кататься. Нельзя делать прогнозы, но хочется, чтобы он побыстрее вышел или хотя бы побыстрее «закачал» ногу. Надо нарастить мышечную массу и набрать функционалку», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 2-й матч подряд с общим счетом 8:3 после серии из 5 поражений

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