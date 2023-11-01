Плющев о кризисе «Металлурга»: «Все знают о том, какое «эго» у Разина. Это клуб больших и изысканных традиций – истерики там не срабатывают»

Владимир Плющев поделился мнением об игре «Металлурга» в сезоне КХЛ.

– Для вас кризис « » стал неожиданным?

– Думаю, мало кто сомневался, что он наступит. Все знают о том, какое «эго» у главного тренера .

Это в Череповце, где он был еще и генеральным менеджером, «психические атаки» проходили.

А «Металлург» – клуб другого уровня, с разделением, скажем так, хоккейных властей. Это клуб больших и изысканных традиций, истерики там не срабатывают.

– А они были?

– В «Металлурге» собран качественный состав, много опытных хоккеистов. Те методы, которые работают с молодежью или середняками, в «Магнитке» вряд ли работают.

И это уже видно – по настроению лидеров «Металлурга», по их новым ролям в команде, по игре.

– Главный тренер сократил роли не только российских лидеров команды, но и легионеров – например, форварда Ди. По делу?

– Начнем с того, что селекция «Магнитки» изначально вызывала вопросы. Михайлис вместо Голдобина – первый вопрос.

Легионеры Ди и Джонсон – второй. И так далее по списку.

Причем все эти сделки проводились, если судить по прессе, на суммы с большим количеством нулей, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.