Агент Бабаев заявил, что Разину запрещено оскорблять игроков «Металлурга» в раздевалке. Шевченко добавил, что тренер давит на Яковлева, показывая отсутствие авторитетов

Теги Металлург Мг Шуми Бабаев КХЛ Андрей Разин Егор Яковлев Алексей Шевченко Хоккей

Шуми Бабаев допустил, что «Металлург» может уволить Андрея Разина.

Хоккейный агент и журналист Алексей Шевченко обсудили ситуацию тренера в уральском клубе.

– Я слышал, что Андрей Разин как-то не слишком хорошо общается с игроками на скамейке запасных. Такие слухи, что это оскорбления. На скамейке, не в раздевалке.

– Ты не видишь, что ли? Игры не смотришь? Его не показывают?

– Что ты слышал?

– Не хочу об этом говорить.

– Почему?

– Потому что это неэтично.

– В моих словах есть доля истины?

– Уверен. Думаю, что не все гладко.

– Чем это закончится?

– Тем, что его уволят.

– До конца сезона?

– Да. Если он не поменяется в своих человеческих качествах, думаю, да.

Как тренер Разин хороший. Очень хороший. Он играет в хороший хоккей. Приятно смотреть. Он умеет развивать молодых. Но это не работает.

– Коммуникация – это важно?

– Это суперважно. Человек никогда не поменяется. Он в раздевалке ничего не может говорить – запрет у него.

– Запрет оскорблять игроков?

– Да.

– Я слышал, что Разин начал давление на Егора Яковлева, показывая остальным, что для него не существует авторитетов.

– Мне кажется, что это неправда, – ответил Шуми Бабаев.

1 комментарий

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Александр Пологов
что за ххх я только что прочитал?
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