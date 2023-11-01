Агент Бабаев заявил, что Разину запрещено оскорблять игроков «Металлурга» в раздевалке. Шевченко добавил, что тренер давит на Яковлева, показывая отсутствие авторитетов
Шуми Бабаев допустил, что «Металлург» может уволить Андрея Разина.
Хоккейный агент и журналист Алексей Шевченко обсудили ситуацию тренера в уральском клубе.
– Я слышал, что Андрей Разин как-то не слишком хорошо общается с игроками на скамейке запасных. Такие слухи, что это оскорбления. На скамейке, не в раздевалке.
– Ты не видишь, что ли? Игры не смотришь? Его не показывают?
– Что ты слышал?
– Не хочу об этом говорить.
– Почему?
– Потому что это неэтично.
– В моих словах есть доля истины?
– Уверен. Думаю, что не все гладко.
– Чем это закончится?
– Тем, что его уволят.
– До конца сезона?
– Да. Если он не поменяется в своих человеческих качествах, думаю, да.
Как тренер Разин хороший. Очень хороший. Он играет в хороший хоккей. Приятно смотреть. Он умеет развивать молодых. Но это не работает.
– Коммуникация – это важно?
– Это суперважно. Человек никогда не поменяется. Он в раздевалке ничего не может говорить – запрет у него.
– Запрет оскорблять игроков?
– Да.
– Я слышал, что Разин начал давление на Егора Яковлева, показывая остальным, что для него не существует авторитетов.
– Мне кажется, что это неправда, – ответил Шуми Бабаев.
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