Агент Бабаев заявил, что Разину запрещено оскорблять игроков «Металлурга» в раздевалке. Шевченко добавил, что тренер давит на Яковлева, показывая отсутствие авторитетов

Шуми Бабаев допустил, что «Металлург» может уволить Андрея Разина.

Хоккейный агент и журналист обсудили ситуацию тренера в уральском клубе.

– Я слышал, что как-то не слишком хорошо общается с игроками на скамейке запасных. Такие слухи, что это оскорбления. На скамейке, не в раздевалке.

– Ты не видишь, что ли? Игры не смотришь? Его не показывают?

– Что ты слышал?

– Не хочу об этом говорить.

– Почему?

– Потому что это неэтично.

– В моих словах есть доля истины?

– Уверен. Думаю, что не все гладко.

– Чем это закончится?

– Тем, что его уволят.

– До конца сезона?

– Да. Если он не поменяется в своих человеческих качествах, думаю, да.

Как тренер Разин хороший. Очень хороший. Он играет в хороший хоккей. Приятно смотреть. Он умеет развивать молодых. Но это не работает.

– Коммуникация – это важно?

– Это суперважно. Человек никогда не поменяется. Он в раздевалке ничего не может говорить – запрет у него.

– Запрет оскорблять игроков?

– Да.

– Я слышал, что Разин начал давление на , показывая остальным, что для него не существует авторитетов.

– Мне кажется, что это неправда, – ответил .