Жамнов про 0:3 от ЦСКА: «Счет не по игре, «Спартак» играл достойно. Бывает, что поражение лучше, чем победа»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Спартак» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В чем причины поражения?

– Такие игры бывают. Надо проходить через них, уметь перебарывать.

Создавали много моментов, но надо отдать должное вратарю соперника, он играл здорово. У нас, к сожалению, не получилось забить. Надо использовать моменты.

Я сказал игрокам, что такие игры будут – моменты есть, но шайба не идет. Бывает так, что поражение лучше, чем победа. Ты анализируешь эти вещи, и команда становится сильнее.

– Такое поражение полезно в плане в плане психологии?

– В плане психологии, конечно. Надо перебарывать это в себе. Таких матчей бывает много, надо делать правильные выводы, готовиться к следующей игре.

По самоотдаче к ребятам нет претензий. ЦСКА реализовал те ошибки, которые мы совершили.

– Отмененный гол – ключевой момент игры?

– Всегда легче с таким соперником, когда ты ведешь в счете.

Такой гол повлиял бы на течение игры. Но, с другой стороны, гол не засчитали, но игра идет 60 минут. Уповать на отмененный гол неправильно.

– ЦСКА – мастеровитая команда. Уныния у игроков нет, что с ними невозможно играть?

– Почему уныние? Это четвертая игра с ЦСКА за три месяца. Ребята знают, что с ними можно играть. Мы играли достойно, счет не по игре.

Я не вижу, чтобы ребята были в унынии и думали, что мы не можем с ними играть. Мы можем играть с любой командой, если играем правильно и выполняем задание.

Это только одна игра. Мы проиграли одно сражение, а не войну. ЦСКА – мастеровитая команда. Нам есть к чему стремиться.

Мы будем становиться еще мастеровитее. Нам надо набираться опыта.

У нас, наверное, нет такого опыта, как у этой команды. Ничего страшного не произошло.

Надо сделать правильные выводы, проанализировать все, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

7 комментариев

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Su
после сборной невозможно было подумать, что Жамнов начнёт мне очень нравиться как тренер. в том числе и своими словами.
+2
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+2
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Егор Логвинов
Без поражений нет побед!
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За справедливость
глупая отмазка
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genowayy
Ответ Su
после сборной невозможно было подумать, что Жамнов начнёт мне очень нравиться как тренер. в том числе и своими словами.
В короткие периоды работы в Спартаке до этого было понятно, что задатки там есть, были вопросы по его желанию. Сейчас вроде бы есть
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Stan Giroux
Ответ Егор Логвинов
Без поражений нет побед!
Кто не падал, тот не вставал, а кто не ел, тот не срал!
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Андрей Ужов
Ответ Stan Giroux
Кто не падал, тот не вставал, а кто не ел, тот не срал!
ясно, пойду посру
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Stan Giroux
Ответ Андрей Ужов
ясно, пойду посру
Аккуратнее там, Андрюх, будущее не просри
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