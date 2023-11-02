Жамнов про 0:3 от ЦСКА: «Счет не по игре, «Спартак» играл достойно. Бывает, что поражение лучше, чем победа»

Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Спартак» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата .

– В чем причины поражения?

– Такие игры бывают. Надо проходить через них, уметь перебарывать.

Создавали много моментов, но надо отдать должное вратарю соперника, он играл здорово. У нас, к сожалению, не получилось забить. Надо использовать моменты.

Я сказал игрокам, что такие игры будут – моменты есть, но шайба не идет. Бывает так, что поражение лучше, чем победа. Ты анализируешь эти вещи, и команда становится сильнее.

– Такое поражение полезно в плане в плане психологии?

– В плане психологии, конечно. Надо перебарывать это в себе. Таких матчей бывает много, надо делать правильные выводы, готовиться к следующей игре.

По самоотдаче к ребятам нет претензий. ЦСКА реализовал те ошибки, которые мы совершили.

– Отмененный гол – ключевой момент игры?

– Всегда легче с таким соперником, когда ты ведешь в счете.

Такой гол повлиял бы на течение игры. Но, с другой стороны, гол не засчитали, но игра идет 60 минут. Уповать на отмененный гол неправильно.

– ЦСКА – мастеровитая команда. Уныния у игроков нет, что с ними невозможно играть?

– Почему уныние? Это четвертая игра с ЦСКА за три месяца. Ребята знают, что с ними можно играть. Мы играли достойно, счет не по игре.

Я не вижу, чтобы ребята были в унынии и думали, что мы не можем с ними играть. Мы можем играть с любой командой, если играем правильно и выполняем задание.

Это только одна игра. Мы проиграли одно сражение, а не войну. – мастеровитая команда. Нам есть к чему стремиться.

Мы будем становиться еще мастеровитее. Нам надо набираться опыта.

У нас, наверное, нет такого опыта, как у этой команды. Ничего страшного не произошло.

Надо сделать правильные выводы, проанализировать все, – сказал главный тренер « » .