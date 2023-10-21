Бэкстрем о «Вашингтоне»: «В НХЛ не бывает легких матчей. Каждый вечер нужно играть на пятерку, чтобы побеждать»

Теги Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Ларс Никлас Бэкстрем высказался о неудачном старте сезона.

«Вашингтон» одержал одну победу и потерпел два поражения в трех первых матчах сезона. Общий счет – 4:12. 

«Мы должны начать действовать, играть так, как можем, и строить свою игру… 

В этой лиге не бывает легких матчей. Каждый вечер нужно играть на пятерку, чтобы выигрывать хоккейные матчи.

Все очки важны. Это сложная лига, поэтому надо убедиться, что хорошо начнешь сезон. В трех первых матчах мы играли недостаточно хорошо», – сказал нападающий «Вашингтона». 

22 октября «Кэпиталс» сыграют с «Монреалем». Начало матча – в 02:00 по московскому времени. 

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2 комментария

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TimGI86
Играть пятерку, это как?
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invincible
К своему стыду и удивлению из этой новости я узнал, что Никлас Бекстрем - Ларс.
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