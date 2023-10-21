Бэкстрем о «Вашингтоне»: «В НХЛ не бывает легких матчей. Каждый вечер нужно играть на пятерку, чтобы побеждать»

Ларс Никлас Бэкстрем высказался о неудачном старте сезона.

« » одержал одну победу и потерпел два поражения в трех первых матчах сезона. Общий счет – 4:12.

«Мы должны начать действовать, играть так, как можем, и строить свою игру…

В этой лиге не бывает легких матчей. Каждый вечер нужно играть на пятерку, чтобы выигрывать хоккейные матчи.

Все очки важны. Это сложная лига, поэтому надо убедиться, что хорошо начнешь сезон. В трех первых матчах мы играли недостаточно хорошо», – сказал нападающий «Вашингтона».

22 октября «Кэпиталс» сыграют с «Монреалем». Начало матча – в 02:00 по московскому времени.