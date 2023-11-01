Мэдисон Боуи: «Овечкин был для меня примером, когда я рос. Игра с ним в команде – мечта, которая воплотилась в реальность. Было приятно видеть его с Кубком Стэнли»

Теги Трактор Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ КХЛ Мэдисон Боуи Чемпионат.com Хоккей

Мэдисон Боуи сообщил, что Александр Овечкин был для него примером в детстве.

Защитник ранее играл за «Вашингтон».

– Самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным?

– Пожалуй, тот момент, когда он поднимал Кубок и было видно, насколько он счастлив. Овечкин – тот хоккеист, на которого я приходил смотреть на матчи. Он отличный капитан, душа команды, на выездных играх мы сидели рядом в самолете, обменивались шутками по дороге в новые города.

Овечкин – особенный игрок, он был для меня примером, когда я рос. Игра с ним в одной команде – это мечта, которая воплотилась в реальность. Было невероятно приятно видеть его с Кубком, ведь ты понимаешь, под каким давлением он находился, когда шел к этой цели, и здорово, что он ее достиг.

– Овечкин как капитан выдает речи или подает пример?

– Скорее второе, но когда надо что-то сказать, то обязательно скажет. Он всегда позитивен, всегда хочет побеждать, заряжен на игру – и это те качества, которые заставляют следовать за ним. Овечкин – прекрасный пример для того, чтобы ему следовать, – сказал защитник «Трактора» Мэдисон Боуи.

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