Козырев о 2:1 с «Динамо» Минск: «Северсталь» сыграла просто, исключительно на результат. Это сработало. Везет тому, кто везет»

Теги Северсталь Андрей Козырев Динамо Минск КХЛ Константин Шостак Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над минским «Динамо».

Команда из Череповца одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Исключительно важный матч для нашей команды, и победа очень важна. Мы находимся близко к сопернику и ведем борьбу за плей-офф, важные очки заработали.

Ключевым моментом стала игра спецбригад и, безусловно, игра нашего вратаря. Феноменальный матч Константин Шостак провел, победа – его заслуга. Заслуга всей команды, конечно, все играли на результат, но он внес огромный вклад. Предполагали, что Костя проведет замечательный матч.

Конечно, мы внесли коррективы в третьем периоде. Немножко силенок у нас не хватило, ребята подсели. Мы сыграли просто, исключительно на результат. Это сработало. Везет тому, кто везет. У нас впереди сложная серия и эта победа, конечно, даст нам импульс», – сказал Козырев

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