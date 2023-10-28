«Торонто» вернул 19-летнего Минтена в юниорскую лигу. Форвард не набрал очков в 4 играх в НХЛ

«Торонто» вернул 19-летнего форварда Фрэйзера Минтена в юниорскую лигу.

Нападающий не набрал очков в 4 играх за «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Он попал в состав после удачной предсезонки – 4 (1+3) балла в 6 играх.

Таким образом, канадский клуб не активирует первый год контракта игрока. Он вернется в клуб «Кэмлупс» в .

В прошлом сезоне он набрал 67 (31+36) очков в 57 играх в регулярном чемпионате WHL при полезности «+24».

« » выбрал игрока на драфте НХЛ-2022 под общим 38-м номером во 2-м раунде.