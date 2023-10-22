Роман Ротенберг: «Календарь тяжелый для всех, все играют волнами. Тяжело подготовить команду, когда у тебя то 6 игр на выезде через день, то пауза»

Роман Ротенберг поделился мнением о календаре сезона-2023/24.

– Календарь в этом году действительно составлен странно – то матчи через день, то пятидневная пауза. Насколько тяжело готовить команду, чтобы она была в игровом тонусе?

– Количество игр же не поменялось. В прошлом году тоже было 68 матчей – мы всегда играли три матча на выезде и три дома. И мы, и другие команды привыкли к такому календарю.

Сегодняшний календарь тяжелый для всех. Все играют волнами. Это напрямую связано с календарем. Тяжело подготовить команду к следующим матчам, когда у тебя то шесть игр на выезде через день – с перелетами на Дальний Восток и в Сочи, – то пауза, за которую хоккеисты выпадают из тонуса. На этих моментах соперники ловят.

Не знаю, в чем причина изменения. В прошлом году были те же 68 матчей и серии шли три дома – три на выезде. Это был правильный для всех график. Случалось меньше травм.

Если взять в целом по лиге, то сейчас очень много травм. Это связано с календарем и касается всех команд. Думаю, лига это учтет в следующем сезоне. А сейчас – как есть. Мы это поменять не можем, работаем по факту, по ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.