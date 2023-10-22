Роман Ротенберг: «Календарь тяжелый для всех, все играют волнами. Тяжело подготовить команду, когда у тебя то 6 игр на выезде через день, то пауза»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг календарь Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о календаре сезона-2023/24.

– Календарь в этом году действительно составлен странно – то матчи через день, то пятидневная пауза. Насколько тяжело готовить команду, чтобы она была в игровом тонусе?

– Количество игр же не поменялось. В прошлом году тоже было 68 матчей – мы всегда играли три матча на выезде и три дома. И мы, и другие команды привыкли к такому календарю.

Сегодняшний календарь тяжелый для всех. Все играют волнами. Это напрямую связано с календарем. Тяжело подготовить команду к следующим матчам, когда у тебя то шесть игр на выезде через день – с перелетами на Дальний Восток и в Сочи, – то пауза, за которую хоккеисты выпадают из тонуса. На этих моментах соперники ловят.

Не знаю, в чем причина изменения. В прошлом году были те же 68 матчей и серии шли три дома – три на выезде. Это был правильный для всех график. Случалось меньше травм.

Если взять в целом по лиге, то сейчас очень много травм. Это связано с календарем и касается всех команд. Думаю, лига это учтет в следующем сезоне. А сейчас – как есть. Мы это поменять не можем, работаем по факту, по ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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10 комментариев

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maxhonda
Великая Система настолько великая, что ей мешает календарь
+6
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Melnikov1968
Никто не бухтит, кроме Ротенберга.
+3
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Melnikov1968
Никто не бухтит, кроме Ротенберга.
Разин говорил, Кольцов из Салавата говорил, Игнатьев говорил, Браташ тоже
+2
0
+2
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Костя Кот
волнами тебя, рома, кроет
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Евгений Исаев
"Тяжело подготовить команду к следующим матчам, когда..." У КОМАНДЫ НЕТ ТРЕНЕРА!))))
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gombocrew
Сначала ему большое количество игр мешало, теперь паузы мешают, что дальше? ))
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42mk@
нене роман это всё заговор.с целью утопить ска в фикалиях.борись.
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Andrey
Нытик
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Евгений Мешков
Ответ Евгений Исаев
"Тяжело подготовить команду к следующим матчам, когда..." У КОМАНДЫ НЕТ ТРЕНЕРА!))))
ага, а потом сопли все в плей офф будете вытираь когда в сетке только ЦСКА и СКА останутся по весне.
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