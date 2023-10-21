Анатолий Семенов о том, что удивило в НХЛ после чемпионата СССР: «Организация быта. Даже изолента для клюшек. У нас от качества плакать хотелось, у них – любого цвета»
Анатолий Семенов рассказал о том, что его поразило в НХЛ после чемпионата СССР.
В 1990 году форвард перешел из «Динамо» в «Эдмонтон» и выступал в НХЛ до завершения карьеры в сезоне-1996/97.
– Что все-таки удивляло вас в НХЛ. И когда ездили туда на матчи, и когда стали там выступать?
– Больше, наверное, организация быта. Экипировка, инвентарь, даже наличие изоленты, которой мы клюшки обматывали. У нас она, к сожалению, отсутствовала. Вернее, была, но такого качества, что даже плакать хотелось. А у них любого цвета. Причем, в тон твоей формы. Если выходишь в синих свитерах, то – синяя, если в красных – красная. Оранжевая, желтая – одним словом, выбирай.
– Дефицит, стало быть, отсутствовал на загнивающем Западе.
– Да. Это сейчас смешно, но мы специально покупали широкий медицинский пластырь и обматывали щиточек, а после окончания игры его аккуратненько сматывали, чтобы на следующую игру он был беленький.
Раз рейтузы или гамаши у нас белые, то желательно таким же цветом замотать, а не черным... В НХЛ как: пришли, разделись, положили свои вещи в сумочку, закрыли и ушли. У них уже тогда работала группа людей, которая собирала баулы и везла в аэропорт. А мы все на себе! – рассказал Семенов.
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