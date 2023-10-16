Александр Кожевников: «Тренерская работа Жамнова похожа на методику Ларионова: короткий пас, быстрые контратаки. За игрой «Спартака» и «Торпедо» приятно смотреть»

Александр Кожевников оценил игру «Спартака» под руководством Алексея Жамнова.

«Я еще до начала сезона надеялся, что у «Спартака» будет хорошая команда. Важно тренерское чутье, мы видим, что проявляет себя как талантливый тренер. Подобрал первую пятерку, защитники тоже здорово играют.

После домашнего поражения от Ярославля больше провалов нет, команда бежит, дай бог, чтобы травм не было.

Тройка Порядин – – Голдобин спокойно годится под сборную, есть и другие талантливые ребята. Тренерская работа Жамнова похожа на методику : короткий пас, быстрые контратаки. Приятно смотреть за игрой « » и « », – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.