Александр Кожевников: «Тренерская работа Жамнова похожа на методику Ларионова: короткий пас, быстрые контратаки. За игрой «Спартака» и «Торпедо» приятно смотреть»

Теги Спартак Торпедо Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Жамнов Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников оценил игру «Спартака» под руководством Алексея Жамнова.

«Я еще до начала сезона надеялся, что у «Спартака» будет хорошая команда. Важно тренерское чутье, мы видим, что Алексей Жамнов проявляет себя как талантливый тренер. Подобрал первую пятерку, защитники тоже здорово играют.

После домашнего поражения от Ярославля больше провалов нет, команда бежит, дай бог, чтобы травм не было.

Тройка Порядин – Морозов – Голдобин спокойно годится под сборную, есть и другие талантливые ребята. Тренерская работа Жамнова похожа на методику Игоря Ларионова: короткий пас, быстрые контратаки. Приятно смотреть за игрой «Спартака» и «Торпедо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

1 комментарий

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ТимТалер
Сейчас от хоккейного Спартака больше положительных эмоций. А футбольный не очень хочется смотреть.
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