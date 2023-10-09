Шевченко об игре Никишина: «Семейная жизнь изменила его качества – начал жить вместе. Пример Николаева – завел девушку, начался спад»

Алексей Шевченко поделился версией о причинах ухудшения игры Александра Никишина.

Защитник СКА набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 5» в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 24:05.

В прошлом сезоне набрал 55 (11+44) баллов в 65 играх.

Хоккеист состоит в отношениях с синхронисткой Варварой Субботиной.

«Беспокоит меня Никишин – очень резко тормознул. Знаете, какую версию мне говорили? Его семейное положение изменилось. Они начали вместе жить с синхронисткой Варварой. Семейная жизнь изменила его качества», – сказал журналист.

«Он живет с ней давным-давно», – отметил бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

«Не давным-давно, говорят», – ответил .

«Это не дает повод строить иллюзий о том из-за того, что его просела, что они съехались», – сказал Филатов.

«А сколько раз мне говорят тренеры? Да он... Пример Николаева – завел девушку, начался спад», – добавил Шевченко.