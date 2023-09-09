Колин Уайт подпишет пробный контракт с «Питтсбургом». Форвард играл за «Флориду» в прошлом сезоне
Колин Уайт пройдет просмотр в «Питтсбурге».
Нападающий подпишет пробное соглашение с «Пингвинс».
В прошлом сезоне Колин Уайт выступал за «Флориду» и набрал 15 (8+7) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф провел 21 игру и сделал две результативных передачи.
В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву».
В общей сложности в лиге провел 292 игры и записал на свой счет 113 (44+69) баллов.
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