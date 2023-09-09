Колин Уайт подпишет пробный контракт с «Питтсбургом». Форвард играл за «Флориду» в прошлом сезоне

Теги возможные переходы Питтсбург Флорида НХЛ Колин Уайт Хоккей

Колин Уайт пройдет просмотр в «Питтсбурге».

Нападающий подпишет пробное соглашение с «Пингвинс».

В прошлом сезоне Колин Уайт выступал за «Флориду» и набрал 15 (8+7) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф провел 21 игру и сделал две результативных передачи.

В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву».

В общей сложности в лиге провел 292 игры и записал на свой счет 113 (44+69) баллов.

1 комментарий

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Direct free kick
Думаю у многих тут Колин Уайт ассоциируется с совсем другим человеком - бывшим защитником Нью-Джерси
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