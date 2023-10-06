Ковалев о Мальцеве в АХЛ: «Если не дали заиграть в НХЛ, смысл там сидеть? Его можно довести до ума, сделать форвардом высокого уровня»

Теги Спартак Лос-Анджелес Алексей Ковалев НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Хоккей

– «Спартак» имеет права на форварда «Лос-Анджелеса» Михаила Мальцева, но он в 25 лет опять попал в фарм-клуб. Как понять, что у тебя есть перспектива в НХЛ или что ты свою карьеру губишь в АХЛ?

– У меня была такая же ситуация – или ты доказываешь, оставаясь с основным составом в НХЛ, или уже просто нет смысла терять на это время. Но нужно понимать, зачем игроки едут туда. Может быть, они думают, что там больше заработают. Или они в надежде, что может быть, все равно им дадут сыграть.

Разные варианты бывают. Но если тебе первый раз не дали заиграть в НХЛ, второй раз, ты все время в запасе, то какой смысл там сидеть? Одно дело, если ты в фарм-клубе АХЛ доказываешь, что ты лучше всех. Тогда можно понимать, что тебя однажды поднимут в основную команду НХЛ. Потому что ты лучший из фарма. Там ведь люди смотрят, разбираются.

А если ты в фарм-клубе только восьмой-десятый по статистике, то я бы даже не задумывался. Лучше идти туда, где у тебя есть возможность продолжить карьеру на другом уровне. И ты можешь поиграть, получить удовольствие, а не просто сидеть в ожидании непонятно чего.

Бывает, что люди едут в Америку и думают, что там жизнь другая, и денег больше платят. И им без разницы, где играть, лишь бы получить свой шанс. Тут у каждого свои мысли. Но лично я всегда считал так - если мне не дают выступать там, где я хочу, то я лучше бы вернулся туда, где буду играть постоянно и на других ролях.

– Мальцев заиграл бы в «Спартаке»?

– Такие хоккеисты всегда нужны. И потенциал их можно раскрыть. На многих игроков смотришь и видишь, что они даже не знают своего потенциала. А ты как тренер понимаешь, что можно из них сделать. Ты разговариваешь, объясняешь какие-то вещи. А игроки не понимают даже, что они их могут делать. А когда начинают их исполнять, то осознают, насколько легче и эффективнее им играть.

Так вот и Мальцева можно довести до ума, сделав из него форварда высокого уровня, – сказал тренер красно-белых. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Человек рассуждает как тренер.
А в СКА, например, кроме слова система вообще ничего не звучит!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ant-84
Из новости я не понял в целом, знает ли Ковалев о том какой игрок Мальцев. Какие-то общие слова. Хоть и логичные. "Такие хоккеисты всегда нужны" такие - это какие? Мальцев кстати не 8-10 был в АХЛ. А ближе к топам своей команды в АХЛ. Но это не говорит о том что он близок к уровню АХЛ. Многие топы АХЛ не заиграли в НХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantruck
Всё правильно Ковалёв говорит, съездил, попробовал себя в НХЛ, не пошло - вернулся обратно, нет смысла чего-то ждать, особенно если игрок даже не лидер в АХЛ. Как пример Каменев, абсолютно никакущий в Колорадо, зато теперь один из лидеров в ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Ну, например Барбашев 4 года в фарме сидел. И ничего, пробился. И Чашку взял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий