Ковалев о Мальцеве в АХЛ: «Если не дали заиграть в НХЛ, смысл там сидеть? Его можно довести до ума, сделать форвардом высокого уровня»

– « » имеет права на форварда « » , но он в 25 лет опять попал в фарм-клуб. Как понять, что у тебя есть перспектива в НХЛ или что ты свою карьеру губишь в ?

– У меня была такая же ситуация – или ты доказываешь, оставаясь с основным составом в , или уже просто нет смысла терять на это время. Но нужно понимать, зачем игроки едут туда. Может быть, они думают, что там больше заработают. Или они в надежде, что может быть, все равно им дадут сыграть.

Разные варианты бывают. Но если тебе первый раз не дали заиграть в НХЛ, второй раз, ты все время в запасе, то какой смысл там сидеть? Одно дело, если ты в фарм-клубе АХЛ доказываешь, что ты лучше всех. Тогда можно понимать, что тебя однажды поднимут в основную команду НХЛ. Потому что ты лучший из фарма. Там ведь люди смотрят, разбираются.

А если ты в фарм-клубе только восьмой-десятый по статистике, то я бы даже не задумывался. Лучше идти туда, где у тебя есть возможность продолжить карьеру на другом уровне. И ты можешь поиграть, получить удовольствие, а не просто сидеть в ожидании непонятно чего.

Бывает, что люди едут в Америку и думают, что там жизнь другая, и денег больше платят. И им без разницы, где играть, лишь бы получить свой шанс. Тут у каждого свои мысли. Но лично я всегда считал так - если мне не дают выступать там, где я хочу, то я лучше бы вернулся туда, где буду играть постоянно и на других ролях.

– Мальцев заиграл бы в «Спартаке»?

– Такие хоккеисты всегда нужны. И потенциал их можно раскрыть. На многих игроков смотришь и видишь, что они даже не знают своего потенциала. А ты как тренер понимаешь, что можно из них сделать. Ты разговариваешь, объясняешь какие-то вещи. А игроки не понимают даже, что они их могут делать. А когда начинают их исполнять, то осознают, насколько легче и эффективнее им играть.

Так вот и Мальцева можно довести до ума, сделав из него форварда высокого уровня, – сказал тренер красно-белых.