«Спартак» просит 150 млн рублей за права на Мальцева. Форвард не хочет играть за красно-белых – есть интерес от двух клубов КХЛ

Теги Спартак возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Алексей Шевченко Михаил Мальцев Хоккей

Два клуба КХЛ интересуются Михаилом Мальцевым.

Нападающий в межсезонье подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелесом». Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов и переведен в АХЛ.

Как сообщил журналист Алексей Шевченко, у Михаила Мальцева есть два предложения от клубов КХЛ.

Права на хоккеиста принадлежат «Спартаку», который хочет получить за них компенсацию в размере 150 миллионов рублей.

При этом, как отмечается, сам игрок не планирует выступать за красно-белых.

23 комментария

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DollaBill
Ответ amurseff03
Роме он зачем?
А десять пятерок и сотни перспективных юниоров со всей страны ему зачем?
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Oleg Sosnin
тёмная лошадка
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Goodvin55
Ответ Rjcnbr
Что он делает в АХЛ в 26?
Он пытался пробиться в NHL, не вышло, как практически у всех кто сейчас "топы" в КХЛ. А вы всерьез считаете что уровень КХЛ выше?
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DollaBill
Ответ amurseff03
Затем, что нужны. Нхл собирает по 29 пятеро и тысячи юниоров. И никто ничего не пишет. Это же США, это нхл. Хотя там губят карьеру толпы наших молодых. Если ругает Ска, так ругайте и Нхл. Что за двойные стандарты.
Приведете хотя бы один пример команды НХЛ с таким большим количеством юниоров вырванных из других клубов, как у СКА?
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aleksejsencov7@gmail.com
Авангард, как пить дать.
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Rjcnbr
Ответ Goodvin55
Он пытался пробиться в NHL, не вышло, как практически у всех кто сейчас "топы" в КХЛ. А вы всерьез считаете что уровень КХЛ выше?
Он в интервью перед сезоном сказал, что это последний его сезон в АХЛ, больше он туда не поедет. А после этого подписывает двусторонний с Кингс, в основу которого он бы никак не попал в любом случае. Вот и всё, в этом и есть проблема Мальцева, ему нравится ездить на автобусах по АХЛ в 26 лет и гробить карьеру
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Goodvin55
Ответ Rjcnbr
У него к 26 годам 100 матчей в кхл/нхл и 15 очков. Это гениальный защитник. А хотя погодите, он же не...
Как то глуповато оценивать игрока АХЛ по количеству матчей и очков в лигах где он толком не играл.
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Goodvin55
Ответ Rjcnbr
Хорошо, я понял вашу позицию про АХЛ и КХЛ. Тогда просто скажите мне, какие перспективы у Мальцева в НХЛ и где бы вы его были рады видеть больше в КХЛ или АХЛ?
Очевидно что для него и для КХЛ будет лучше если в лиге появится сильный российский центр. В деньгах он явно выиграет и будет получать очень и очень прилично. Но ставить человеку в вину что он до конца цеплялся за шанс в НХЛ несправедливо. Гораздо смешнее персонажи типа Кравцова которые бегают туда-сюда а при первых трудностях валят в КХЛ.
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Rjcnbr
Ответ Goodvin55
Это не делает его плохим хоккеистом, если прямо сейчас открыть список бомбардиров КХЛ то обнаружится что там сплошные АХЛовцы на первых местах, отыгравшие там гораздо больше Мальцева и ничего в КХЛ лидеры.
Хорошо, я понял вашу позицию про АХЛ и КХЛ. Тогда просто скажите мне, какие перспективы у Мальцева в НХЛ и где бы вы его были рады видеть больше в КХЛ или АХЛ?
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Goodvin55
Ответ Rjcnbr
Он в интервью перед сезоном сказал, что это последний его сезон в АХЛ, больше он туда не поедет. А после этого подписывает двусторонний с Кингс, в основу которого он бы никак не попал в любом случае. Вот и всё, в этом и есть проблема Мальцева, ему нравится ездить на автобусах по АХЛ в 26 лет и гробить карьеру
Это не делает его плохим хоккеистом, если прямо сейчас открыть список бомбардиров КХЛ то обнаружится что там сплошные АХЛовцы на первых местах, отыгравшие там гораздо больше Мальцева и ничего в КХЛ лидеры.
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Rjcnbr
Ответ Goodvin55
Как то глуповато оценивать игрока АХЛ по количеству матчей и очков в лигах где он толком не играл.
Что он делает в АХЛ в 26?
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Rjcnbr
Ответ marshal .masha
За воздух просят ? Чего этот игрок добился , где себя проявил?
У него к 26 годам 100 матчей в кхл/нхл и 15 очков. Это гениальный защитник. А хотя погодите, он же не...
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Антон Некрасов
Ответ amurseff03
Затем, что нужны. Нхл собирает по 29 пятеро и тысячи юниоров. И никто ничего не пишет. Это же США, это нхл. Хотя там губят карьеру толпы наших молодых. Если ругает Ска, так ругайте и Нхл. Что за двойные стандарты.
такого Критина как у нас больше нигде не увидишь
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amurseff03
Ответ yulay
Рома купит
Роме он зачем?
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Goodvin55
Ответ Ильмир Зайнапов
Ска заберёт
В СКА он не пойдет, он там даже в прессе чётко высказывался на этот счёт. Не оценил он "систему". Хотя может и поменяет мнение.)))
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HockeyMan
Ну в Спартаке ему реально нет места.
Морозов
Локтионов
Бурмистров
И четвертое звено молодых. Там может играть и Рубцов и Галимов
Если брать Мальцева, кого то нужно расторгать или менять.
В этом году у Спартака и так 3 новых центра (если учесть Галимова)
Мальцев пока кот в мешке и ему реально просто нет места в Спартаке.
Думаю он не хочет в Спартак только лишь из за того, что он переговорил с руководством и ему не обещают места в большинстве и топ-6. А по другому он не хочет ехать в Москву.
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Rudenzik
Интересно, что за клубы
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Goodvin55
На самом деле Мальцев для нынешней КХЛ очень и очень приличный центр уровня Воробьева из СКА. Хорошая статистика в АХЛ плюс очень хорошая игра на точке.
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