«Спартак» просит 150 млн рублей за права на Мальцева. Форвард не хочет играть за красно-белых – есть интерес от двух клубов КХЛ
Два клуба КХЛ интересуются Михаилом Мальцевым.
Нападающий в межсезонье подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелесом». Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов и переведен в АХЛ.
Как сообщил журналист Алексей Шевченко, у Михаила Мальцева есть два предложения от клубов КХЛ.
Права на хоккеиста принадлежат «Спартаку», который хочет получить за них компенсацию в размере 150 миллионов рублей.
При этом, как отмечается, сам игрок не планирует выступать за красно-белых.
Морозов
Локтионов
Бурмистров
И четвертое звено молодых. Там может играть и Рубцов и Галимов
Если брать Мальцева, кого то нужно расторгать или менять.
В этом году у Спартака и так 3 новых центра (если учесть Галимова)
Мальцев пока кот в мешке и ему реально просто нет места в Спартаке.
Думаю он не хочет в Спартак только лишь из за того, что он переговорил с руководством и ему не обещают места в большинстве и топ-6. А по другому он не хочет ехать в Москву.