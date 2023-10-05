«Спартак» просит 150 млн рублей за права на Мальцева. Форвард не хочет играть за красно-белых – есть интерес от двух клубов КХЛ

Два клуба КХЛ интересуются Михаилом Мальцевым.

Нападающий в межсезонье подписал двусторонний контракт с « ». Ранее хоккеист был выставлен на драфт отказов и переведен в АХЛ.

Как сообщил журналист Алексей Шевченко, у есть два предложения от клубов .

Права на хоккеиста принадлежат « », который хочет получить за них компенсацию в размере 150 миллионов рублей.

При этом, как отмечается, сам игрок не планирует выступать за красно-белых.