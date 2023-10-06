5-й номер драфта НХЛ-2016 Юолеви подписал контракт с шведским «Тимро» до ноября. Он не прошел просмотр в «Аризоне»

Теги переходы Ванкувер Аризона НХЛ чемпионат Швеции Тимро SHL Олли Юолеви Хоккей

5-й номер драфта НХЛ-2016 Олли Юолеви подписал контракт с шведским «Тимро».

25-летний финский защитник будет выступать за клуб до ноябрьского перерыва на Евротур. 

Ранее игрок не прошел просмотр в «Аризоне». 

Юолеви не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В активе защитника 14 (1+13) очков в 38 матчах в АХЛ за «Сан-Диего» (фарм «Анахайма») при полезности «минус 14». 

В НХЛ финн, задрафтованный «Ванкувером», провел в общей сложности 41 матч и набрал 3 (2+1) очка. 

2 комментария

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Maxim Shumov
Мощно Ванкувер тогда на драфте провалился, ведь сразу после Юолеви, 6 и 7 номером ушли Ткачук с Келлером, 9-м был Сергачев
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Dima Lopatin
Ответ Maxim Shumov
Мощно Ванкувер тогда на драфте провалился, ведь сразу после Юолеви, 6 и 7 номером ушли Ткачук с Келлером, 9-м был Сергачев
Так на тот момент Юолеви диким топом казался, Ткачук ролевиком у которого папа играл в хоккей, Келлер обычным акселератом, а Сергачева даже в России знали только специалисты по юношескому хоккею. А вышло как вышло:)
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