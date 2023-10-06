5-й номер драфта НХЛ-2016 Юолеви подписал контракт с шведским «Тимро» до ноября. Он не прошел просмотр в «Аризоне»
5-й номер драфта НХЛ-2016 Олли Юолеви подписал контракт с шведским «Тимро».
25-летний финский защитник будет выступать за клуб до ноябрьского перерыва на Евротур.
Ранее игрок не прошел просмотр в «Аризоне».
Юолеви не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В активе защитника 14 (1+13) очков в 38 матчах в АХЛ за «Сан-Диего» (фарм «Анахайма») при полезности «минус 14».
В НХЛ финн, задрафтованный «Ванкувером», провел в общей сложности 41 матч и набрал 3 (2+1) очка.
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