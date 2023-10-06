Елесин об игре «Локомотива»: «Получаю удовольствие в первую очередь от побед. Каждый играет в тот хоккей, который ему нравится»

Александр Елесин высказался об игре «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Вряд ли вы недовольны результатами «Локомотива». А игра команды вам нравится?

— Да, мы получаем удовольствие от каждой игры за клуб и самого процесса, а не от каких-то промежуточных задач.

— Даже при том, что у «Локомотива» достаточно вязкий стиль игры с обилием силовой борьбы, а не комбинационный хоккей, как, к примеру, у «Торпедо»?

— Конкретно я получаю удовольствие в первую очередь от побед. Каждый играет в тот хоккей, который ему нравится. И который исповедует тренер. Лично мне нравится то, что от нас требует тренерский штаб «Локомотива». Особенно когда это приносит победы. Тогда и тренировочный процесс, и сама игра даются легче.

— А когда случаются такие неудачи, как разгром 0:5 от «Сочи» в начале сезона, удовольствие не пропадает?

— Да, это было неприятное поражение. Но мы сделали выводы и продолжили двигаться дальше. Как видите, с тех пор мы сыграли 10 матчей — девять из них выиграли в основное время. Проиграли только ЦСКА (1:2), действующему обладателю Кубка Гагарина. Так что от того матча с «Сочи» удовольствие от процесса не пропало.

В таких случаях главное уметь проанализировать причины неудач. Мы это сделали. И пока это дает нужный эффект, – сказал защитник « ».