Гатиятулин о 2:1 со «Спартаком»: «Важная победа. В 1-м периоде не хватало движения, потом разбегались. В овертайме удалась хорошая позиционная атака»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).

– Атмосфера на арене как всегда замечательная. Болельщики с самого начала здорово нас поддерживали. По игре – в первом периоде не хватало движения, потом разбегались. Непростой матч.

Смогли поймать соперника на контратаке и забить гол. В овертайме удалась хорошая позиционная атака. Важная победа.

– Не думаете дать отдохнуть ?

– Подумаем, посмотрим на состояние и примем решение. Есть завтра день у нас.

– Никиту Тертышного ожидать в составе?

– Будем думать, анализировать игры и смотреть физическое состояние. В состав попадают те, кто, по нашему мнению, на данный момент готов играть.

– С чем связана замена на в звеньях?

– У каждого звена есть определенное задание. Все ребята стараются его выполнять. По самоотдаче нет никаких претензий. Но было видно, что подустал Саша Рыков и пришлось делать изменения по ходу матча.

Что касается замены Сошникова и Дер-Аргучинцева – прошлый матч провели невнятно, нужно было что-то менять и пришли к старым сочетаниям.

– Как повысить результативность Никиты Сошникова?

– Все об этом думают, хотят забивать. Каждому говорим, что важнее победа, чем личные показатели.

– Роберт Хэмилтон набирает форму?

– Да, набирает через тренировки. Сил сегодня много потратили. Посмотрим дальше на физическое состояние и определимся с составом.

– « » сегодня вновь чуть не пропустил от « » в большинстве.

– Да, уже не первый раз возникают такие моменты. Заостряем внимание на том, что если мы не владеем шайбой, то все обязаны играть на оборону. Будем доносить и объяснять, чтобы таких моментов возникало как можно меньше.

По игре в большинстве – ищем сочетания, есть изменения. Ищем наиболее эффективные сочетания.

– «Трактор» сегодня выиграл третий период.

– Надо было отыгрываться. Говорим о том, что не надо зацикливаться на этом. Игра состоит из трех периодов. У нас есть свой план на игру и его надо придерживаться. Сегодня в третьем периоде сыграли правильно, реализовали момент и победили, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.