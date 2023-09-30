Гатиятулин о 2:1 со «Спартаком»: «Важная победа. В 1-м периоде не хватало движения, потом разбегались. В овертайме удалась хорошая позиционная атака»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).
– Атмосфера на арене как всегда замечательная. Болельщики с самого начала здорово нас поддерживали. По игре – в первом периоде не хватало движения, потом разбегались. Непростой матч.
Смогли поймать соперника на контратаке и забить гол. В овертайме удалась хорошая позиционная атака. Важная победа.
– Не думаете дать отдохнуть Заку Фукале?
– Подумаем, посмотрим на состояние и примем решение. Есть завтра день у нас.
– Никиту Тертышного ожидать в составе?
– Будем думать, анализировать игры и смотреть физическое состояние. В состав попадают те, кто, по нашему мнению, на данный момент готов играть.
– С чем связана замена Семена Дер-Аргучинцева на Никиту Сошникова в звеньях?
– У каждого звена есть определенное задание. Все ребята стараются его выполнять. По самоотдаче нет никаких претензий. Но было видно, что подустал Саша Рыков и пришлось делать изменения по ходу матча.
Что касается замены Сошникова и Дер-Аргучинцева – прошлый матч провели невнятно, нужно было что-то менять и пришли к старым сочетаниям.
– Как повысить результативность Никиты Сошникова?
– Все об этом думают, хотят забивать. Каждому говорим, что важнее победа, чем личные показатели.
– Роберт Хэмилтон набирает форму?
– Да, набирает через тренировки. Сил сегодня много потратили. Посмотрим дальше на физическое состояние и определимся с составом.
– «Трактор» сегодня вновь чуть не пропустил от «Спартака» в большинстве.
– Да, уже не первый раз возникают такие моменты. Заостряем внимание на том, что если мы не владеем шайбой, то все обязаны играть на оборону. Будем доносить и объяснять, чтобы таких моментов возникало как можно меньше.
По игре в большинстве – ищем сочетания, есть изменения. Ищем наиболее эффективные сочетания.
– «Трактор» сегодня выиграл третий период.
– Надо было отыгрываться. Говорим о том, что не надо зацикливаться на этом. Игра состоит из трех периодов. У нас есть свой план на игру и его надо придерживаться. Сегодня в третьем периоде сыграли правильно, реализовали момент и победили, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
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