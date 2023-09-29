Фирстов о 6 победах «Торпедо» в 6 играх дома: «Секрет в наших лютых болельщиках, наверное. Они гонят нас вперед, дают энергию»

Владислав Фирстов высказался о домашней серии побед «Торпедо» из 6 игр.

Нижегородцы обыграли « » (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– С Казанью всегда непростые матчи. Нам где-то повезло в концовке, что они не забили. Но везёт тому, кто везёт. Мы забили этот решающий гол в овертайме, все молодцы!

– Как тебе игра вратарей?

– здорово сыграл, не зря говорят, что вратарь – это полкоманды. Когда вратарь держит тебя в игре – это дорогого стоит. Их голкипер [ ] тоже провел хороший матч, воспользовался шансом.

– Овертайм – это игра нервов, где-то надо рисковать?

– Заработали большинство, классно, что реализовали, хорошая комбинация. Где-то опять не без доли везения.

– Шесть домашних побед из шести. В чем секрет успеха?

– Сложно сказать, наверное, в наших лютых болельщиках, они гонят нас вперед, дают энергию. Всегда приятно играть при такой классной поддержке, – сказал .