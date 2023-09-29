Фирстов о 6 победах «Торпедо» в 6 играх дома: «Секрет в наших лютых болельщиках, наверное. Они гонят нас вперед, дают энергию»
Владислав Фирстов высказался о домашней серии побед «Торпедо» из 6 игр.
Нижегородцы обыграли «Ак Барс» (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– С Казанью всегда непростые матчи. Нам где-то повезло в концовке, что они не забили. Но везёт тому, кто везёт. Мы забили этот решающий гол в овертайме, все молодцы!
– Как тебе игра вратарей?
– Гуска здорово сыграл, не зря говорят, что вратарь – это полкоманды. Когда вратарь держит тебя в игре – это дорогого стоит. Их голкипер [Артур Ахтямов] тоже провел хороший матч, воспользовался шансом.
– Овертайм – это игра нервов, где-то надо рисковать?
– Заработали большинство, классно, что реализовали, хорошая комбинация. Где-то опять не без доли везения.
– Шесть домашних побед из шести. В чем секрет успеха?
– Сложно сказать, наверное, в наших лютых болельщиках, они гонят нас вперед, дают энергию. Всегда приятно играть при такой классной поддержке, – сказал Фирстов.
Отличная маркетинговая закладка.
Профессор опять на высоте.
Сергей Гончарук так назвал болельщиков Торпедо в прошлом сезоне.