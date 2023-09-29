Фирстов о 6 победах «Торпедо» в 6 играх дома: «Секрет в наших лютых болельщиках, наверное. Они гонят нас вперед, дают энергию»

Теги Ак Барс Торпедо болельщики КХЛ Адам Гуска Артур Ахтямов Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов высказался о домашней серии побед «Торпедо» из 6 игр.

Нижегородцы обыграли «Ак Барс» (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– С Казанью всегда непростые матчи. Нам где-то повезло в концовке, что они не забили. Но везёт тому, кто везёт. Мы забили этот решающий гол в овертайме, все молодцы!

– Как тебе игра вратарей?

Гуска здорово сыграл, не зря говорят, что вратарь – это полкоманды. Когда вратарь держит тебя в игре – это дорогого стоит. Их голкипер [Артур Ахтямов] тоже провел хороший матч, воспользовался шансом.

– Овертайм – это игра нервов, где-то надо рисковать?

– Заработали большинство, классно, что реализовали, хорошая комбинация. Где-то опять не без доли везения.

– Шесть домашних побед из шести. В чем секрет успеха?

– Сложно сказать, наверное, в наших лютых болельщиках, они гонят нас вперед, дают энергию. Всегда приятно играть при такой классной поддержке, – сказал Фирстов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег НН
Мы лютые это точно! Лучшие в стране!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lyelik
"Лютые"
Отличная маркетинговая закладка.
Профессор опять на высоте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krypton92
Ответ Lyelik
"Лютые" Отличная маркетинговая закладка. Профессор опять на высоте.
Это не задумка Ларионова.
Сергей Гончарук так назвал болельщиков Торпедо в прошлом сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий