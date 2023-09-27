Хованов перешел в «Тамбов». Серебряный призер МЧМ-2020 продолжит играть в ВХЛ

Александр Хованов стал игроком «Тамбова».

Клуб ВХЛ объявил о переходе 23-летнего нападающего.

В прошлом сезоне выступал в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за «Барс» и « ». В 42 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (7+10) очков. Также провел 5 игр в Кубке Петрова.

За « » серебряный призер МЧМ-2020 сыграл 7 матчей в сезоне-2020/21.

В 2019 году игрок подписал контракт новичка с «Миннесотой», выбравшей его на драфте-2018 под общим 86-м номером в 3-м раунде. В 2022 году соглашение было расторгнуто.