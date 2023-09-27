Хованов перешел в «Тамбов». Серебряный призер МЧМ-2020 продолжит играть в ВХЛ

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск переходы Барс ВХЛ ХК Тамбов Александр Хованов Хоккей

Александр Хованов стал игроком «Тамбова».

Клуб ВХЛ объявил о переходе 23-летнего нападающего. 

В прошлом сезоне Хованов выступал в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за «Барс» и «Нефтяник». В 42 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (7+10) очков. Также провел 5 игр в Кубке Петрова. 

За «Ак Барс» серебряный призер МЧМ-2020 сыграл 7 матчей в сезоне-2020/21.

В 2019 году игрок подписал контракт новичка с «Миннесотой», выбравшей его на драфте-2018 под общим 86-м номером в 3-м раунде. В 2022 году соглашение было расторгнуто. 

1 комментарий

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Сергей Орлов
Похудел хоть?)
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