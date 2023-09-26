Губернатор Астраханской области о клубе в МХЛ: «Нужно построить хоккейную коробку с необходимым количеством зрителей»

Губернатор Астраханской области оценил вероятность создания в регионе клуба в МХЛ.

— Недавно в Астрахани был открыт новый сезон любительской лиги по хоккею, был презентован кубок весом 32 кг для чемпионов. Какие перспективы у города в плане хоккея?

— Перспективы очевидные, потому что хоккей невероятно популярен среди астраханцев. У нас очень много детей занимаются уже сегодня — больше тысячи человек увлекаются не только хоккеем, но и фигурным катанием.

И нам уже мало одной ледовой площадки. У нас есть планы построить еще несколько. И это та перспектива на пять лет, которая ждет Астрахань с точки зрения развития хоккея.

Мы открыли Кубок Каспия, презентовали замечательный трофей. И это подразумевает, что каждый год чемпион будет отмечен на этом кубке специальной гравировкой.

К нам на гала‑матч приезжали наши друзья — Касатонов, Прохоров. Они в самом деле поддерживают любительский хоккей. Хотя они давно уже являются большими профессионалами и легендами нашего спорта.

— Может ли в Астрахани однажды появиться клуб ? Это будет уже переход полумиллионного города из любительского в профессиональный спорт.

— Это вероятно. Для этого нам нужно построить хоккейную коробку с необходимым количеством зрителей. Все для создания и формирования молодежной команды у нас есть. Видна талантливая молодежь, и уже есть первые успехи на соревнованиях, в которых они участвуют.

Как раз к тому моменту, когда появится подходящая хоккейная арена, наша молодежь подрастет. И я очень надеюсь и даже уверен, что у нас появится профессиональный клуб.

— Ну, а пока Астрахань участвует в движении Ночной хоккейной лиги.

— Матчи НХЛ собирают у нас в Астрахани большое количество зрителей. Это вызывает заметный интерес. Победитель удостаивается права выступить в финальной части НХЛ. Результаты у нас пока достаточно скромные. Но мы растем, прогрессируем. Я уверен, что в будущем нас ждут победы, – сказал Игорь Бабушкин.