Криштоф о сокращении лимита в КХЛ: «Для легионеров это плохо, но ничего не поделаешь. Давление осталось на том же уровне. Раз тебя выбрали, должен быть лидером»

Словацкий форвард Михал Криштоф высказался о сокращении лимита на легионеров.

«Неважно, какой лимит – пять или три. Ты все равно легионер, и раз тебя выбрали, должен быть лидером. Если ты нападающий, надо быть лидером атаки. Если защитник – лидером в обороне, лучше всех блокировать броски, играть в меньшинстве и т. д.

Когда я приехал сюда в прошлом году, мне очень понравился хоккей в КХЛ, поэтому я остался и подписал контракт на два года.

Сокращение лимита хорошо для русских ребят, они получат больше времени. Для нас, легионеров, это плохо, но тут ничего не поделаешь, такие правила.

Давление осталось на том же уровне. Если ты не делаешь, что должен, не даешь результат, никто не скажет тебе «Молодец». Наоборот, скажут, что надо лучше играть», – сказал словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф.